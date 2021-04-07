У ВООЗ розповіли, чи є зв'язок між тромбозом та AstraZeneca

У ВООЗ розповіли про зв'язок вакцинації і тромбозах / Reuters

Зв'язок між використанням вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca та появою тромбів ймовірний, але цей зв'язок на даний момент ще не підтверджений, йдеться в повідомленні офіційного сайту ВОЗ.

"На підставі поточної інформації причинно-наслідковий зв'язок між вакциною і виникненням тромбів з низьким вмістом тромбоцитів вважається ймовірним, але не підтверджений. Необхідні спеціалізовані дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику", - йдеться в повідомленні.

За даними експертів, випадки виникнення тромбів викликають стурбованість, проте вони фіксуються вкрай рідко.

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