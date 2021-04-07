У ВООЗ розповіли, чи є зв'язок між тромбозом та AstraZeneca

За даними експертів, випадки виникнення тромбів викликають стурбованість, проте вони фіксуються вкрай рідко.
Зв'язок між використанням вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca та появою тромбів ймовірний, але цей зв'язок на даний момент ще не підтверджений, йдеться в повідомленні офіційного сайту ВОЗ.
"На підставі поточної інформації причинно-наслідковий зв'язок між вакциною і виникненням тромбів з низьким вмістом тромбоцитів вважається ймовірним, але не підтверджений. Необхідні спеціалізовані дослідження, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і можливими факторами ризику", - йдеться в повідомленні.
За даними експертів, випадки виникнення тромбів викликають стурбованість, проте вони фіксуються вкрай рідко.
Вакцина від коронавірусу AstraZeneca - про що раніше писав Главред:
- В Україну 23 лютого прибула перша вакцина від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за Ліцензією AstraZeneca. Назавтра почалася вакцинація населення.
- При цьому ряд країн призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Раніше агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
Автор: Катерина Трохимчук