У ВООЗ попередили про серйозну загрозу для дітей через карантин

COVID-19 потенційно може посилити одну з найтривожніших тенденцій в європейському регіоні / Фото pixabay.com

Всесвітня організація охорони здоров'я б'є на сполох. Там заявили про нову загрозу для дітей через багатомісячні карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Експерти заявили, що карантин призводить до зростання випадків ожиріння серед дітей, що може мати довгострокові наслідки для здоров'я, передає Радіо Свобода.

Опитування було проведено в 36 європейських країнах і показало, що майже третина дітей у віці від 6 до 9 років мали надлишкову вагу. Фахівці називають причиною закриття шкіл і обмеження активності учнів, що провокує негативні наслідки для їхнього харчування і фізичного стану.

читайте такожЛікарка пояснила, чи потрібні дітям щеплення від COVID-19 і чи є вакцина"COVID–19 потенційно може посилити одну з найтривожніших тенденцій в європейському регіоні – ожиріння серед дітей", - підкреслив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клуґе.

Він додав, що ожиріння і надмірна вага можуть погіршити перебіг хвороби в разі зараження коронавірусною інфекцією, а також привести до серцево-судинних захворювань, діабету і раку.

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