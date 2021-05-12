УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

У ВООЗ попередили про серйозну загрозу для дітей через карантин

12 травня 2021, 03:50

Наслідки карантину можуть погіршити перебіг хвороби в разі зараження COVID-19, а також призвести до серцево-судинних захворювань, діабету і раку.

коронавірус, діти
COVID-19 потенційно може посилити одну з найтривожніших тенденцій в європейському регіоні / Фото pixabay.com

Всесвітня організація охорони здоров'я б'є на сполох. Там заявили про нову загрозу для дітей через багатомісячні карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Експерти заявили, що карантин призводить до зростання випадків ожиріння серед дітей, що може мати довгострокові наслідки для здоров'я, передає Радіо Свобода.

Опитування було проведено в 36 європейських країнах і показало, що майже третина дітей у віці від 6 до 9 років мали надлишкову вагу. Фахівці називають причиною закриття шкіл і обмеження активності учнів, що провокує негативні наслідки для їхнього харчування і фізичного стану.

читайте такожЛікарка пояснила, чи потрібні дітям щеплення від COVID-19 і чи є вакцина"COVID–19 потенційно може посилити одну з найтривожніших тенденцій в європейському регіоні – ожиріння серед дітей", - підкреслив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клуґе.

Він додав, що ожиріння і надмірна вага можуть погіршити перебіг хвороби в разі зараження коронавірусною інфекцією, а також привести до серцево-судинних захворювань, діабету і раку.

Коронавірус у дітей - про що раніше писав Главред:

  • Діти в Україні стали частіше хворіти на коронавірус, причому хворобу вони переносять важче. Симптоми початку коронавірусної хвороби у маленьких українців дуже різноманітні. Директор Чернігівської обласної дитячої лікарні Ольга Іванова розповіла, на що потрібно звернути увагу батькам.
  • Крім того, до дітей був виявлений незвичайний симптом коронавірусу, який дуже легко можна переплутати з поширеним захворюванням.
  • Дитячий інфекціоніст з Кривого Рогу Світлана Куніцина розповіла, чому в Україні все більше дітей почали хворіти на коронавірус.

здоров'я коронавірус ожиріння новини України коронавірус в Україні коронавірус новини
Зараз ви переглядаєте новину «У ВООЗ попередили про серйозну загрозу для дітей через карантин». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Красна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатствоКрасна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатство Зелений часник: чим корисний і кому категорично забороненийЗелений часник: чим корисний і кому категорично заборонений Що готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних стравЩо готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних страв Слідом за LG "помер" ще один популярний бренд смартфонівСлідом за LG "помер" ще один популярний бренд смартфонів В Одесі на акції "Безсмертного полку" почалися бійкиВ Одесі на акції "Безсмертного полку" почалися бійки

Останні новини

03:50
У ВООЗ попередили про серйозну загрозу для дітей через карантин
03:13
У моді неймовірно гарний жовтий манікюр, який зробить вас яскравішою Фото Відео
02:19
Що приготувати з кульбаб: найкорисніші рецепти варення, вина і чаю Відео
01:36
Гороскоп усіх знаків Зодіаку на 12 травня 2021 року: на що можна зважитися Відео
00:55
День батька 2021: якого числа і як вітають Фото Відео
Реклама
00:19
Як уберегти мозок від активного старіння клітин - вчені назвали способи Відео
00:12
Названо смертельно небезпечний алкогольний напій Відео
11 травня, вівторок
23:50
Тель-Авів під обстрілом ракет: літак з України не зміг сісти Відео
22:57
Мати відомої української співачки потрапила в ДТП
22:46
В Україну йде потужне потепління до +25 Відео
22:16
На Закарпатті злочинець влаштував стрілянину по дітям
22:16
Чому палає Палестина Погляд
21:58
Інфекціоніст стривожила повідомленням про ситуацію з коронавірусом в Україні Відео
21:38
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
21:31
Соратник Медведчука розповів, де перебуває одіозний нардеп Відео
21:17
З'явилися нові подробиці про студента-вбивцю в Казані Відео
20:50
У США з'ясували, яка вакцина найбільш ефективна при COVID-19 Відео
20:43
Не в ліжку: названо секс-пози для божевільного сексу в несподіваних місцях Відео
20:27
СБУ оприлюднила розмову Медведчука з чиновником Росії Відео
20:22
В офісі президента відреагували на обшуки у Медведчука Відео
Реклама
19:44
Венедіктова розповіла про збитки Криму через Медведчука Відео
19:44
Розкішні шорти та елегантні бермуди вриваються в моду на літо 2021 Фото Відео
19:42
Медведчук передавав Росії секретні дані про ЗСУ: в СБУ розкрили деталі Відео
19:39
Як з гуся вода: чому Медведчуку не загрожує тюремний термін Погляд
19:29
Новий погляд на історію про Робіна Гуда – вийшла гра Hood: Outlaws & Legends Відео
19:19
Експерт розповів, як РФ "кине" Медведчука у разі його затримання
18:58
Вибори-2020 змінили якість діалогу центральної влади та регіонів - Тимошенко
18:56
У Криму під час обшуків по-звірячому застрелили чоловіка Відео
18:37
Куди втік Медведчук: названо основні версії Відео
18:23
Львівський лікар назвала новий симптом коронавірусу Відео
18:11
Disney з ганьбою звільнила актрису, а потім включила її в номінацію на Еммі
18:07
Снайпери і армія бодігардів: у Зеленського в рази збільшилася кількість охоронців Відео
18:04
В України є мінімум дві перепони для вступу в ЄС - експерт Відео
17:31
Зірка Скаженого весілля помер від важкої форми коронавірусу
17:26
На Кіровоградщині замість двох старих мостів побудують нові
17:23
У США розповіли, як боротимуться з РФ через окупацію Криму Відео
17:11
"Де пілотка?": Анастасія Волочкова топлес влаштувала провокацію в Мережі
16:57
Кривава стрілянина в школі в Казані: всі подробиці та фото Відео
16:54
"Велике будівництво": перший в Україні хайвей заливають фінальним шаром цементобетону
16:40
Кулеба зробив важливу заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО Відео
Реклама
16:00
Медведчук і Козак звинувачуються в держзраді: підписаний документ Відео
15:56
Як і скільки варити яйця пашот: найпростіший рецепт Відео
15:56
Євген Кошовий озвучив головного героя у фільму Кролик Петрик 2 Відео
15:49
В СБУ перерахували напрямки, за якими Росія може напасти на Україну Відео
15:30
У Києві почали обшукувати будинок кума Путіна: нардеп назвав причину Фото Відео
14:56
Голлівуд влаштував расовий скандал проти головного конкурента премії Оскар
14:31
Зеленський оцінив, як Росія відводить війська від українського кордону Відео
14:23
Лікарі назвали проблему зі слухом ознакою небезпечного і швидкого захворювання Відео
14:16
"Я усвідомив, що я бог і монстр": стрілок пояснив, що сталося в Казані Відео
13:50
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 5 балів Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти