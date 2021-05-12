У ВООЗ попередили про серйозну загрозу для дітей через карантин

Наслідки карантину можуть погіршити перебіг хвороби в разі зараження COVID-19, а також призвести до серцево-судинних захворювань, діабету і раку.
Всесвітня організація охорони здоров'я б'є на сполох. Там заявили про нову загрозу для дітей через багатомісячні карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.
Експерти заявили, що карантин призводить до зростання випадків ожиріння серед дітей, що може мати довгострокові наслідки для здоров'я, передає Радіо Свобода.
Опитування було проведено в 36 європейських країнах і показало, що майже третина дітей у віці від 6 до 9 років мали надлишкову вагу. Фахівці називають причиною закриття шкіл і обмеження активності учнів, що провокує негативні наслідки для їхнього харчування і фізичного стану.
читайте такожЛікарка пояснила, чи потрібні дітям щеплення від COVID-19 і чи є вакцина"COVID–19 потенційно може посилити одну з найтривожніших тенденцій в європейському регіоні – ожиріння серед дітей", - підкреслив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клуґе.
Він додав, що ожиріння і надмірна вага можуть погіршити перебіг хвороби в разі зараження коронавірусною інфекцією, а також привести до серцево-судинних захворювань, діабету і раку.
Коронавірус у дітей - про що раніше писав Главред:
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