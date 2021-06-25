У ВООЗ придумали, як впоратися з новими небезпечними мутаціями коронавірусу

У ВООЗ розповіли , як впоратися з мутаціями коронавірусу / Daniel Foster / flickr.com/

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус попередив громадян про появу нових небезпечних штамів коронавірусу - він і далі продовжить мутувати, але цьому можна запобігти.

Як пояснив голова ВООЗ, коронавірус мутує під час передачі від однієї людини до іншої, тому зменшивши кількість передач, можна зупинити його мутацію.

"Очікуються нові варіанти, про які будуть повідомляти й надалі - це те, що роблять віруси, вони еволюціонують, - але ми можемо запобігти появі нових варіантів, запобігаючи передачі COVID-19. Все досить просто: більше передач, більше варіантів. Менше передач, менше варіантів", - сказав він під час засідання ВООЗ.

Як раніше писав Главред, в середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.