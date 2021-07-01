У ВООЗ налякали небезпечним наслідком проведення Євро-2020

ВООЗ заявила про небезпеку нового спалаху коронавірусу / Reuters

У ВООЗ заявляють, що Євро-2020, яке проходить зараз, може призвести до нової хвилі коронавірусу. Основна причина - великі скупчення людей, пише Reuters .

Натовпи футбольних фанатів зараз всюди: на стадіонах, в пабах та в барах. Це вже призвело до того, що рівень захворюваності в Європі зріс на 10% вперше за останні три місяці.

"Нам потрібно подивитися, як люди добираються туди (на стадіони, - ред.), чи їдуть вони у великих переповнених колонах автобусів? І коли вони залишають стадіони, вони заходять у переповнені бари та паби. Саме ці події викликають поширення вірусу", - заявила старший фахівець ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кетрін Смоллвуд.

Нагадаємо, раніше, в середу, 23 червня, відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ній обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, був зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що український уряд очікує четвертої хвилі COVID-19 і намагається відтягнути її прихід якнайдалі. Новий сплеск заражень спровокує індійський штам Дельта.