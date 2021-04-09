У ВООЗ зізналися, чи небезпечно змішувати різні види вакцин

У ВООЗ не рекомендують змішувати вакцини / УНІАН

У Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати різні типи вакцин від коронавірусу через те, що поки що немає інформації про наслідки вакцинації одночасно різними препаратами на даний момент немає заявив директор департаменту ВООЗ з регулювання і прекваліфікації Рожеріу Пінту де Са Гаспар на брифінгу.

"На даний момент немає доступних даних, щоб рекомендувати це (змішування вакцин, - ред.). Це єдина відповідь, яку я можу дати зараз", - заявив він.

Відзначимо, що вакцини компаній Pfizer, Moderna-мРНК AstraZeneca випускає препарат векторний, а CoronaVac - інактивовані вірусні вакцини. Наразі момент препарати не взаємозамінні.

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