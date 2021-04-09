У ВООЗ зізналися, чи небезпечно змішувати різні види вакцин

Вакцини компаній Pfizer, Moderna-мРНК AstraZeneca випускає препарат векторний, а CoronaVac - інактивовані вірусні вакцини.
У Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати різні типи вакцин від коронавірусу через те, що поки що немає інформації про наслідки вакцинації одночасно різними препаратами на даний момент немає заявив директор департаменту ВООЗ з регулювання і прекваліфікації Рожеріу Пінту де Са Гаспар на брифінгу.
"На даний момент немає доступних даних, щоб рекомендувати це (змішування вакцин, - ред.). Це єдина відповідь, яку я можу дати зараз", - заявив він.
Відзначимо, що вакцини компаній Pfizer, Moderna-мРНК AstraZeneca випускає препарат векторний, а CoronaVac - інактивовані вірусні вакцини. Наразі момент препарати не взаємозамінні.
Проблеми з вакциною AstraZeneca-про що раніше писав головред:
- Низка країн призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca через ризик появи тромбів.
- Спочатку агентство Європейського Союзу з лікарських засобів спростувало підвищений ризик появи тромбозу після застосування вакцини від коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca.
- Міністр охорони Здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризик утворення тромбів.
- Британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет оприлюднили нові дані про ефективність вакцини.
- На початку квітня в Європейському агентстві лікарських засобів визнали існування зв'язку між вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу у пацієнтів, які поставили це щеплення.
- В Україні використовують вакцину від коронавірусу Covishield. Цей препарат проведений в Індії за Ліцензією AstraZeneca.
Автор: Катерина Трохимчук