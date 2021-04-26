У ВООЗ зробили тривожну заяву через пандемію коронавірусу

Тедрос Аданом Гебреісус про ситуацію з коронавірусом / Reuters

Пандемія коронавірусу в світі тільки посилюється, а минулого тижня таку динаміку зафіксували, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19. Як розповів глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.

"У всьому світі пандемія COVID-19 продовжує посилюватися. Нові випадки зростають 9-й тиждень поспіль, а смерті - 6-й тиждень поспіль. Якщо поглянути на динаміку, було майже стільки ж випадків у світі минулого тижня, як у перші 5 місяців пандемії", - сказав він.

У ВООЗ зазначили, що через коронавірус зараз в 50 країнах світу тимчасово зупинено 60 кампаній імунізації.

"Це означає, що 228 млн дітей прямо зараз уразливі для смертельних хвороб, які можна запобігти за допомогою вакцин, таких як кір, жовта лихоманка і поліомієліт", - підкреслив він.

Глава ВООЗ зазначив, що найбільше постраждали кампанії вакцинації від кору, в багатьох країнах вони відкладені більш ніж на рік.

"Останнє дослідження ВООЗ показує, що в першому кварталі 2021 року служби планової імунізації були перервані більш ніж у третині країн світу", - додав Габреісус.

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Через проблеми з імунізацією виникають спалахи хвороб. Наприклад, серйозні спалахи кору відбулися в декількох країнах, у тому числі Демократичній Республіці Конго, Пакистані та Ємені.

"Тому ми повинні швидко переламати ситуацію і оговтатися від цих потрясінь", - заявив він.

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