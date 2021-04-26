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У ВООЗ зробили тривожну заяву через пандемію коронавірусу

26 квітня 2021, 20:29
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За словами глави ВООЗ, через COVID- 9 постраждали кампанії вакцинації від інших хвороб.

Тедрос Аданом Гебреисус
Тедрос Аданом Гебреісус про ситуацію з коронавірусом / Reuters

Пандемія коронавірусу в світі тільки посилюється, а минулого тижня таку динаміку зафіксували, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19. Як розповів глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.

"У всьому світі пандемія COVID-19 продовжує посилюватися. Нові випадки зростають 9-й тиждень поспіль, а смерті - 6-й тиждень поспіль. Якщо поглянути на динаміку, було майже стільки ж випадків у світі минулого тижня, як у перші 5 місяців пандемії", - сказав він.

У ВООЗ зазначили, що через коронавірус зараз в 50 країнах світу тимчасово зупинено 60 кампаній імунізації.

"Це означає, що 228 млн дітей прямо зараз уразливі для смертельних хвороб, які можна запобігти за допомогою вакцин, таких як кір, жовта лихоманка і поліомієліт", - підкреслив він.

Глава ВООЗ зазначив, що найбільше постраждали кампанії вакцинації від кору, в багатьох країнах вони відкладені більш ніж на рік.

"Останнє дослідження ВООЗ показує, що в першому кварталі 2021 року служби планової імунізації були перервані більш ніж у третині країн світу", - додав Габреісус.

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Через проблеми з імунізацією виникають спалахи хвороб. Наприклад, серйозні спалахи кору відбулися в декількох країнах, у тому числі Демократичній Республіці Конго, Пакистані та Ємені.

"Тому ми повинні швидко переламати ситуацію і оговтатися від цих потрясінь", - заявив він.

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Коронавірус - про що раніше повідомляв Главред:

  • Китайський міністр закордонних справ Ван І заявив, що Китай першим повідомив про появу коронавірусу - але батьківщиною захворювання є зовсім інше місце.
  • Команда вчених з китайської академії наук зробила гучну заяву, що коронавірус виник в Індії влітку 2019 року.
  • Російський вірусолог, доктор медичних наук Анатолій Альштейн засумнівався в результатах дослідження китайських вчених, згідно з якими ринок морепродуктів в Ухані не був джерелом поширення коронавірусу.
  • Коронавірус з'явився в лабораторії Інституту вірусології в Ухані (Китай), заявив колишній керівник Центру з контролю і запобігання захворювань США, вірусолог Роберт Редфілд (CDC).

ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
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