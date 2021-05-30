У ВООЗ здивували заявою про походження коронавірусу

Теорія про лабораторне походження COVID-19 не виключається у ВООЗ / УНІАН

Теорія про те, що спалах коронавірусу почалася з витоку з китайської лабораторії в Ухані, не виключається.

Як заявив глава лобальної мережі з оповіщення про спалахи захворювань і реагування на них, яка координується ВООЗ, доктор Дейл Фішер, розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо походження вірусу тільки почалося.

"Теорія витоку з лабораторії не заважає, треба провести ще більше досліджень", - сказав він.

При цьому під час візиту експертів ВООЗ з метою розслідування витоку коронавірусу на початку цього року, який контролювався китайською владою, був зроблений висновок, що "дуже малоймовірно", що пандемія почалася з лабораторного інциденту.

Фішер заявив, що ця теорія залишається "неперевіреною", незважаючи на звіт з даними американської розвідки, який стверджував, що троє співробітників лабораторії захворіли коронавірусом на початку грудня 2019 року.

Експерт закликав США поділитися цими даними.

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"Ми вважаємо, що всім лабораторним працівникам були зроблені серологічні (тести - ред.), і всі ці тести на антитіла були негативними, і це було частковою причиною, по якій ризик (лабораторного походження - ред.) був применшений", - пояснив Фішер результати поїздки експертів ВООЗ до Китаю.

Він вважає, що ВООЗ повинна повідомити про плани подальшого розслідування, оскільки люди насправді нічого не чули з часу проведення лютневої місії, і тому вони думають, що ВООЗ припинила шукати джерела походження, "що далеко не правда, це насправді тільки почалося".

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Він також припустив, що секретність Китаю щодо походження вірусу може бути обумовлена побоюванням компенсації.

Як раніше повідомляв Главред, співробітники американської розвідки заявили, що у них є ще не досліджені дані, які можуть пролити світло на джерело пандемії коронавірусу.

Також днями видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених Уханьского інституту вірусології в Китаї лікувалися в медустанові ймовірно від коронавірусної інфекції в листопаді 2019 року, тобто за місяць до початку пандемії COVID-19. Ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витоку SARS-CoV-2 з китайської лабораторії.