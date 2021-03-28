В ЮНІСЕФ спрогнозували, коли Індія відновить постачання AstraZeneca

Відомо, що представники проєкту COVAX проводять переговори з урядом Індії, щоб забезпечити певну кількість постачання вакцини AstraZeneca.
В ЮНІСЕФ очікують, що Індія в травні нинішнього року відновить експорт вакцини AstraZeneca проти коронавірусу COVID-19, яка виробляється на потужностях Індійського інституту сироватки. Про це повідомляє агентство Reuters.
Експорт препарату проходив в рамках глобального проєкту з експорту вакцин COVAX. "Очікується, що постачання вакцини AstraZeneca відновиться повністю до травня, а потім процес прискориться", ‒ заявили в ЮНІСЕФ.
Станом на сьогодні представники Програми COVAX проводять переговори з урядом Індії, щоб забезпечити певну кількість постачань вакцини у квітні нинішнього року. Загалом очікувалося отримати від Індійського інституту сироватки в березні-квітні 90 мільйонів доз, проте програма отримала лише близько 28 мільйонів доз.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У мережі були оприлюднені нові офіційні дані про ефективність вакцини AstraZeneca.
- Результати третьої фази клінічних випробувань вакцини від коронавірусу в США свідчать про ефективність вакцини при профілактиці симптоматичного COVID-19 на рівні 79%. У учасників у віці 65 років і вище ефективність вакцини становила 80%.
- До того повідомлялося, що влада Індії тимчасово призупинила експорт вакцини AstraZeneca, виробленої індійським інститутом вакцин. Це пов'язано з тим, що в країні хочуть розширити кампанію з вакцинації населення.