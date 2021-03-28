В ЮНІСЕФ спрогнозували, коли Індія відновить постачання AstraZeneca

В ЮНІСЕФ спрогнозували, коли Індія відновить поставки AstraZeneca / Reuters

В ЮНІСЕФ очікують, що Індія в травні нинішнього року відновить експорт вакцини AstraZeneca проти коронавірусу COVID-19, яка виробляється на потужностях Індійського інституту сироватки. Про це повідомляє агентство Reuters.

Експорт препарату проходив в рамках глобального проєкту з експорту вакцин COVAX. "Очікується, що постачання вакцини AstraZeneca відновиться повністю до травня, а потім процес прискориться", ‒ заявили в ЮНІСЕФ.

Станом на сьогодні представники Програми COVAX проводять переговори з урядом Індії, щоб забезпечити певну кількість постачань вакцини у квітні нинішнього року. Загалом очікувалося отримати від Індійського інституту сироватки в березні-квітні 90 мільйонів доз, проте програма отримала лише близько 28 мільйонів доз.

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