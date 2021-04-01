Вакцина AstraZeneca і тромбоз: європейський регулятор оприлюднив свіжі дані

Дослідження побічних ефектів вакцини AstraZeneca тривають / Фото Reuters

Науковий комітет Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) заявив, що вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca є безпечною та ефективною.

При цьому вчені не знайшли зв'язку між щепленням вакциною і випадками утворення тромбів. Про це йдеться на сайті ЕМА.

За словами виконавчого директора європейського регулятора Емер Кук, до дослідження були залучені кілька зовнішніх експертів різних медичних спеціальностей.

"Ми оцінили 62 таких випадки з 9,3 мільйона щеплень, 44 з них відбулися в країнах Європейського економічного простору. Якщо подивитися на вікову категорію, ми виявили ризик 1 випадку на 100 тисяч для людей, молодше 60 років. Важливо сказати, що поки не доведено взаємозв'язок між вакцинацією з використанням AstraZeneca і такими випадками", - розповіла Кук.

За її словами, фахівці дійшли до висновку, що згущення крові та випадки тромбоемболії не пов'язані із застосуванням вакцини AstraZeneca. Водночас дослідження тривають.

Кук додала, що на даний момент експерти не змогли ідентифікувати спеціальні фактори ризику, включаючи вік, стать або попередні медичні показання. За її словами, необхідна додаткова інформація.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я 31 березня заявила, що продовжує моніторинг безпеки вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca. При цьому організація підтвердила раніше озвучене твердження про переваги вакцини AstraZeneca над можливими ризиками.

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