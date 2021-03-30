Вакцина AstraZeneca на тлі скандалів отримала нову назву

Причини перейменування AstraZeneca не вказуються / Reuters

Вакцина від коронавірусної інфекції англо-шведської компанії AstraZeneca 25 березня була перейменована в Vaxzevria. Змін препарату жодних немає, проте фахівці повинні знати про те, що у вакцини було змінено назву, повідомляється на сайті Європейського лікарського агентства. Конкретних причин перейменування вакцини не називається.

"Vaxzevria. (Раніше вакцина від коронавірусу AstraZeneca)", - зазначено в назві та описі препарату.

Крім того, на порталі Агентства медичних продуктів Швеції 29 березня відзначено, що ситуація з перейменуванням жодним чином не позначиться на самому продукті. Однак фахівці повинні знати, що тепер маркування препарату і його упаковка повинні виглядати по-іншому.читайте такожУ Канаді з'ясували, коли з'являються тромби після уколу

Вакцина AstraZeneca - новини