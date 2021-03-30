Вакцина AstraZeneca на тлі скандалів отримала нову назву

Відтепер вакцина від коронавірусу називається Vaxzevria.
Вакцина від коронавірусної інфекції англо-шведської компанії AstraZeneca 25 березня була перейменована в Vaxzevria. Змін препарату жодних немає, проте фахівці повинні знати про те, що у вакцини було змінено назву, повідомляється на сайті Європейського лікарського агентства. Конкретних причин перейменування вакцини не називається.
"Vaxzevria. (Раніше вакцина від коронавірусу AstraZeneca)", - зазначено в назві та описі препарату.
Крім того, на порталі Агентства медичних продуктів Швеції 29 березня відзначено, що ситуація з перейменуванням жодним чином не позначиться на самому продукті. Однак фахівці повинні знати, що тепер маркування препарату і його упаковка повинні виглядати по-іншому.читайте такожУ Канаді з'ясували, коли з'являються тромби після уколу
Вакцина AstraZeneca - новини
- У Південній Кореї провели розслідування смерті 8 осіб. Вказується, що люди померли через певний час після вакцинації препаратом AstraZeneca. Лікарі не знайшли зв'язку між причинами смерті і вакцинацією.
- У Австрії вакцинація препаратом AstraZeneca була припинена після смерті жінки від порушень згортання крові. У Відні не стверджували, що смерть пов'язана з вакцинацією від коронавірусу.
- Ірландія вирішила призупинити вакцинацію AstraZeneca після того, як з'явилися відомості про тромбах у людей у Норвегії, які були щеплені препаратом.
- У середині березня низка держав, серед яких Австрія, Естонія, Литва, Латвія, Люксембург, Кіпр, Данія, Норвегія, Ісландія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія, тимчасово призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca.
- Після того, як фахівці Європейського лікарського агентства не знайшли зв'язку тромбоемболії з вакцинацією від коронавірусу, країни Європи відновили щеплення англо-шведським препаратом AstraZeneca.