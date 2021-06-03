Вакцина безсила: у ВООЗ спрогнозували атаку штамів-мутантів COVID-19

Коронавірус мутує, попередили у ВООЗ / pixabay

Незабаром ймовірна поява стійких до існуючих вакцин штамів коронавірусу.

Як повідомляє Sky News, про це повідомив спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро.

"Поки я не думаю, що ми маємо якісь стійкі до (діючих - ред.) вакцин штами хвороби, але вони майже напевно рано чи пізно з'являться", - сказав Набарро.

У той же час представник ВООЗ не конкретизував терміни появи нових штамів коронавірусу.

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