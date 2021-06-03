Вакцина безсила: у ВООЗ спрогнозували атаку штамів-мутантів COVID-19

Коронавірус мутує, попередили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Незабаром ймовірна поява стійких до існуючих вакцин штамів коронавірусу.
Як повідомляє Sky News, про це повідомив спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро.
"Поки я не думаю, що ми маємо якісь стійкі до (діючих - ред.) вакцин штами хвороби, але вони майже напевно рано чи пізно з'являться", - сказав Набарро.
У той же час представник ВООЗ не конкретизував терміни появи нових штамів коронавірусу.
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Коронавірус в Україні:
- За добу в Україні зафіксували 2 тис.205 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- Захворіли 104 дитини та 85 медичних працівників.
- Також за добу госпіталізували 1 тис.262 людини. Одужали 9 тис. Тестувань методом ПЛР здійснено 27 тис. 936. Летальних випадків зареєстровано 158.
- Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 206 тис. Видужали 2 млн 062 тис. 572 людини. Летальних випадків зареєстровано 50 тис. ПЛР-тестів проведено 10 млн 235 тис.
Автор: Олексій Тичина