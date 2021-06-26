Вакцина не допоможе: вчені знайшли новий спосіб зараження коронавіруса-мутанта

Виявлено нову властивість коронавірусу / pixabay

Мутація коронавірусу SARS-CoV-2, яка дозволяє йому заражати клітини альтернативним шляхом, виявили американські вчені.

Існуючі вакцини від коронавірусу впливають на рецептор під назвою ACE2, який і відповідає за ураження клітин людини, проте тепер же вчені з Медичної школи при Університеті Вашингтона в Сент-Луїсі з'ясували, що віруси можуть обходитися без цього рецептора, пише Technology.

Автори дослідження стверджують, що в більшості випадків альтернативні рецептори і фактори прикріплення просто підсилюють ACE2-залежне проникнення, але в даному випадку відкритий альтернативний спосіб інфікування ключового типу клітин — легенів людини.

"Вірус надбав цю здатність завдяки мутації, яка, як ми знаємо, виникає в людській популяції", — стверджують вчені.

У матеріалі також наголошується, що здатність використовувати альтернативний шлях всередині клітин дозволить коронавірусу ухилятися від антитіл, крім того, вакцини стануть марними.

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Поки вчені не знайшли доказів такого ухилення, проте відкриття викликає тривогу. Зараз вони намагаються знайти рецептор, який може активувати інший механізм зараження.

Раніше Главред писав про те, що доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомолець Сергій Дубров попереджав про те, що нового небезпечного індійського штаму Дельта в Україні поки виявлено не було. За його словами, при зараженні такою варіацією коронавірусу можуть бути кишкові розлади, а також риніт і слабкість без температури.