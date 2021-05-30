Вакцинація від COVID-19 у Києві: у МВЦ утворилися чималі черги на щеплення

Для проходження вакцинації люди беруть з собою паспорт та ідентифікаційний код.
У неділю, 30 травня, в Міжнародному виставковому центрі у Києві проходить вакцинація від коронавірусу. Щеплення роблять людям, які раніше записувалися на процедуру через застосунок Дія і отримали запрошення. Утворилися чималі черги, проте приблизно за 25 хвилин можна просунутися з кінця ряду до середини.
Як повідомляє Українська правда, в ММЦ вакцинують людей, будь-якого віку, які попередньо записалися на щеплення. З собою вони повинні принести паспорт та ідентифікаційний код.
За інформацією Укрінформу, жителі Києва розповідають, що незважаючи на швидкий рух черги, навіть вранці, коли колона була менше, довелося чекати близько 1 години.
При цьому люди, які вже пройшли вакцинацію, кажуть, що лікарі не завжди звертають увагу на реєстрацію людини через Дію. Головне показати паспорт перед вакцинацією.читайте такожВ Україні з'явилася карта вакцинації від COVID-19: як дізнатися, де зробити щеплення
Іноді запитують прізвище сімейного лікаря, але це не обов'язкова опція.
Лікарі кажуть людям, що доз препарату достатньо для вакцинації. Щеплення в МВЦ будуть робити і наступного тижня.
Вакцинація від COVID-19 в Україні
- У суботу, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати у Києві на базі Міжнародного виставкового центру.
- У ММЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через застосунок Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.
- Центр вакцинації від COVID-19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10:00 до 19:00.
- 30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився у Одесі. На стадіоні Одеської юридичної академії можна зробити щеплення від COVID-19 з 09:00 до 17:00. Очікується, що в день у Одесі будуть щеплюватися від 250 до 300 осіб.