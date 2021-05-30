Вакцинація від COVID-19 у Києві: у МВЦ утворилися чималі черги на щеплення

У МВЦ у Києві утворилися черги на щеплення від коронавірусу, проте рухаються вони швидко / Соцмережі

У неділю, 30 травня, в Міжнародному виставковому центрі у Києві проходить вакцинація від коронавірусу. Щеплення роблять людям, які раніше записувалися на процедуру через застосунок Дія і отримали запрошення. Утворилися чималі черги, проте приблизно за 25 хвилин можна просунутися з кінця ряду до середини.

Як повідомляє Українська правда, в ММЦ вакцинують людей, будь-якого віку, які попередньо записалися на щеплення. З собою вони повинні принести паспорт та ідентифікаційний код.

За інформацією Укрінформу, жителі Києва розповідають, що незважаючи на швидкий рух черги, навіть вранці, коли колона була менше, довелося чекати близько 1 години.

У Києві проходить вакцинація від коронавирусу / Укрінформ

При цьому люди, які вже пройшли вакцинацію, кажуть, що лікарі не завжди звертають увагу на реєстрацію людини через Дію. Головне показати паспорт перед вакцинацією.читайте такожВ Україні з'явилася карта вакцинації від COVID-19: як дізнатися, де зробити щеплення

У Києві проходить вакцинація від коронавирусу / Укрінформ

Іноді запитують прізвище сімейного лікаря, але це не обов'язкова опція.

У Києві проходить вакцинація від коронавирусу / Укрінформ

Лікарі кажуть людям, що доз препарату достатньо для вакцинації. Щеплення в МВЦ будуть робити і наступного тижня.

Вакцинація від COVID-19 в Україні