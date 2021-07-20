Вакцинація від коронавірусу: в Україні скасували запис на щеплення через додаток "Дія"

Тепер щеплення доступні всім бажаючим.
З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, тепер щеплення можуть зробити всі бажаючі. При цьому більше не потрібно записуватися на вакцинацію через портал або додаток "Дія".
"Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Сьогодні починається 5-й етап Національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі бажаючі - незалежно від віку та інших факторів", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі сервісу "Дія".
Також повідомляється, що впродовж усього часу в "Дії" записалися на вакцинацію 698 тисяч українців, з яких понад 40% вже вакцинувалися.
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:
- Станом на 20 липня за даними МОЗ, з початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 717 790 осіб, з них отримали 1 дозу - 2 717 788 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 461 875 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 4 179 663 щеплень.
- Міністерство охорони здоров'я України заперечує обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Однак не виключено, що в майбутньому розважальні заклади можна буде відвідувати лыше за сертифікатами вакцинації й тестами на COVID-19.
- Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що громадянам країни не варто чекати "кращої" вакцини від коронавірусу. За його словами, найкращий препарат - це той, який введений в організм і вже почав працювати.
Автор: Анна Багрій