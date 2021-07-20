Вакцинація від коронавірусу: в Україні скасували запис на щеплення через додаток "Дія"

Реєструватися на вакцинацію за допомогою сервісу "Дія" більше не потрібно / Reuters

З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Як заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, тепер щеплення можуть зробити всі бажаючі. При цьому більше не потрібно записуватися на вакцинацію через портал або додаток "Дія".

"Реєструватися на вакцинацію в "Дії" більше не потрібно. Сьогодні починається 5-й етап Національного плану вакцинації. Це означає, що тепер вакцинуватися можуть всі бажаючі - незалежно від віку та інших факторів", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі сервісу "Дія".

Також повідомляється, що впродовж усього часу в "Дії" записалися на вакцинацію 698 тисяч українців, з яких понад 40% вже вакцинувалися.

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