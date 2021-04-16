Вакцинація проти COVID-19: у Pfizer розповіли, як отримати максимальний захист від хвороби

У Pfizer заявили про необхідність третьої дози вакцини / Reuters

Україна очікує на поставку вакцини від коронавірусу Pfizer / BioNTech в рамках ініціативи COVAX. Прищеплюватимуть нею людей з інвалідністю, тих, хто працюватиме на ЗНО-2021, поліцейських, а також олімпійців та паралімпійців.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що для найефективнішої вакцинації від коронавірусу, ймовірно, необхідно буде отримати три дози препарату. Це слід зробити через 6-12 місяців після останньої ін'єкції. Про це пише CNN.

Бурла зазначив, що вакцина Pfizer ефективна проти "африканського" штамму коронавірусу. За його словами захист від COVID-19 зменшується з часом, але через півроку він все ще надзвичайно високий".

читайте такожЧим відрізняються вакцини Pfizer і CoronaVac: лікарка пояснила різницю"Імовірний сценарій полягає в тому, що буде потреба в третій дозі десь від шести до 12 місяців, а потім звідти буде проводитися щорічна повторна вакцинація. Але все це потрібно підтвердити", - сказав Бурла.

Крім того, він додав, що "в умовах пандемії ви захищені, так само як і ваш сусід". Тому, за його словами, важливо, щоби всі країни отримували щеплення для своїх громадян.

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