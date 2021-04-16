Вакцинація проти COVID-19: у Pfizer розповіли, як отримати максимальний захист від хвороби

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла розповів, скільки доз препарату потрібно отримати і чи необхідно повторювати щеплення щорічно.
Україна очікує на поставку вакцини від коронавірусу Pfizer / BioNTech в рамках ініціативи COVAX. Прищеплюватимуть нею людей з інвалідністю, тих, хто працюватиме на ЗНО-2021, поліцейських, а також олімпійців та паралімпійців.
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що для найефективнішої вакцинації від коронавірусу, ймовірно, необхідно буде отримати три дози препарату. Це слід зробити через 6-12 місяців після останньої ін'єкції. Про це пише CNN.
Бурла зазначив, що вакцина Pfizer ефективна проти "африканського" штамму коронавірусу. За його словами захист від COVID-19 зменшується з часом, але через півроку він все ще надзвичайно високий".
читайте такожЧим відрізняються вакцини Pfizer і CoronaVac: лікарка пояснила різницю"Імовірний сценарій полягає в тому, що буде потреба в третій дозі десь від шести до 12 місяців, а потім звідти буде проводитися щорічна повторна вакцинація. Але все це потрібно підтвердити", - сказав Бурла.
Крім того, він додав, що "в умовах пандемії ви захищені, так само як і ваш сусід". Тому, за його словами, важливо, щоби всі країни отримували щеплення для своїх громадян.
Вакцина Pfizer - про що раніше писав Главред:
- Вакцина від Pfizer / BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.
- 30 січня головний санітарний лікар заявив, що Україна отримає вакцину Pfizer / BioNTech в рамках глобального механізму COVAX в лютому. Йшлося про 117 тисяч доз.
- 21 лютого стало відомо, що вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американською фірмою Pfizer, запобігає передачі коронавірусу на 95,8% після двох доз.
- 6 квітня Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, заявив президент України Володимир Зеленський.
- Як заявляв глава МОЗ Максим Степанов, вакцини Pfizer американо-німецького виробництва прибудуть в Україну 16 квітня.