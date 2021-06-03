Вакцинація в Києві від коронавірусу буде проходити інакше: влада розкрила нюанси

Вакцинація від COVID-19 у Києві на вихідних буде проходити інакше / Getty Images

Вакцинація від коронавірусу COVID-19 у Києві тих, хто записався на щеплення через додаток Дія, відбудеться у суботу та неділю, 5-6 червня.

У процес вакцинації внесли зміни, щоб мінімізувати черги, йдеться у Telegram-каналі Київської міської держадміністрації.

У відомстві додали, що на минулих вихідних, 29-30 травня, охочих зробити щеплення виявилося більше, ніж тих, хто дав попередню згоду на укол під час запрошення.

У КМДА підкреслили, що у зв'язку з цим людей, які захочуть зробити щеплення, розділять на кілька потоків.

На які потоки розділять охочих зробити щеплення від COVID-19 у Києві:

У першому потоці знаходитимуться люди, яких запросили на конкретний час. Для вакцинації потрібно буде показати СМС-повідомлення, в якому вказані дата, час вакцинації та номер бригади, яка буде її проводити. Якщо людина пропустить призначений час, то зможе отримати щеплення, дочекавшись черги;

У другому потоці знаходитимуться люди, які записалися на вакцинацію через Дію, але не отримали запрошення. Люди можуть дочекатися виклику чи отримати укол у порядку живої черги.

На вихідних людей будуть щеплювати у Центрі масової вакцинації від коронавірусу, який почав працювати 29 травня на базі Міжнародного виставкового центру (Броварський проспект, 15).

Влада зазначила, що 5-6 червня Центр працюватиме з 10:00 до 17:30. Вакцинація буде проходити в 4 корпусі, вхід 4-А.

читайте такожЛяшко назвав головні провали COVID-вакцинації в УкраїніНагадаємо, у київському Центрі масової вакцинації від COVID-19 у перші дні роботи охочих щеплювали препаратом CoronaVac, створеним китайською компанією Sinovac Biotech. В Україні є ще кілька вакцин від коронавірусу. Всі препарати необхідно колото двічі.

В Україні вакцинація почалася 24 лютого. У країні спочатку почали щеплювати медпрацівників, військових та літніх людей. Пізніше черга дійшла до деяких спортсменів та працівників сфери освіти.

Станом на 2 червня в Україні вакцинували 1 076 793 особи, при цьому дві дози отримали 138 090 осіб, поділилися у МОЗ.

У Державній службі статистики повідомляли, що населення держави станом на 1 січня 2021 року становить понад 41 млн осіб.