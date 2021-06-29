Вакцинованих від коронавірусу препаратом Сovishield індійців не пускають до ЄС - ЗМІ

Препарат Covishield наразі не має дозволу на продаж в ЄС / Reuters

У індійців, які прищепилися від коронавірусу вакциною AstraZeneca, випущеної Інститутом сироватки Індії, виникають проблеми з поїздками до Євросоюзу.

Як повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла, жителі Індії не можуть потрапити в Євросоюз, тому що були вакциновані Covishield. Пунавалла намагається розв'язати цю проблему як з регулюючими органами, так і на дипломатичному рівні з країнами, повідомляє Reuters.

З 1 липня громадяни, вакциновані від коронавірусу, зможуть вільно переміщатися всередині Євросоюзу. Вони повинні бути вакциновані однією з чотирьох вакцин західного виробництва. Вакцина компанії AstraZeneca визнана в ЄС, але це не поширюється на індійську версію Covishield, яку виготовили в Інституті сироватки Індії. Там визнають вакцину AstraZeneca, відому як Vaxzevria. Крім Vaxzevria безпечними в Європі вважають вакцини Moderna, Pfizer від BioNTech і Johnson & Johnson.

Міністерство закордонних справ Індії порушило питання про невизнання Covishield Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

У EMA повідомили Reuters, що єдиною вакциною від COVID-19 від AstraZeneca, щодо якої було подано і оцінено заявку на отримання дозволу на продаж, яка призвела до її дозволу, була вакцина Vaxzevria. Препарат Covishield наразі не має дозволу на продаж в ЄС, хоча може використовувати виробничу технологію, аналогічну Vaxzevria.

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"Якщо ми отримаємо заявку на отримання дозволу на продаж Covishield або будуть схвалені будь-які зміни в затверджених виробничих майданчиках для Vaxzevria, ми повідомимо про це", - заявили в EMA.

На веб-сайті Європейської комісії зазначено, що вакцини, які отримали дозвіл на продаж в масштабах ЄС, повинні прийматися для отримання сертифіката, водночас держави-члени можуть також приймати вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

ВООЗ внесла Covishield і вакцини Sinopharm і Sinovac в список для використання в надзвичайних ситуаціях.

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