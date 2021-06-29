Вакцинованих від коронавірусу препаратом Сovishield індійців не пускають до ЄС - ЗМІ

Українців також вакцинували препаратом Covishield. Індійським варіант вакцини Astra Zeneca привезли в Україну в лютому в кількості 500 тисяч доз.
У індійців, які прищепилися від коронавірусу вакциною AstraZeneca, випущеної Інститутом сироватки Індії, виникають проблеми з поїздками до Євросоюзу.
Як повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла, жителі Індії не можуть потрапити в Євросоюз, тому що були вакциновані Covishield. Пунавалла намагається розв'язати цю проблему як з регулюючими органами, так і на дипломатичному рівні з країнами, повідомляє Reuters.
З 1 липня громадяни, вакциновані від коронавірусу, зможуть вільно переміщатися всередині Євросоюзу. Вони повинні бути вакциновані однією з чотирьох вакцин західного виробництва. Вакцина компанії AstraZeneca визнана в ЄС, але це не поширюється на індійську версію Covishield, яку виготовили в Інституті сироватки Індії. Там визнають вакцину AstraZeneca, відому як Vaxzevria. Крім Vaxzevria безпечними в Європі вважають вакцини Moderna, Pfizer від BioNTech і Johnson & Johnson.
Міністерство закордонних справ Індії порушило питання про невизнання Covishield Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).
У EMA повідомили Reuters, що єдиною вакциною від COVID-19 від AstraZeneca, щодо якої було подано і оцінено заявку на отримання дозволу на продаж, яка призвела до її дозволу, була вакцина Vaxzevria. Препарат Covishield наразі не має дозволу на продаж в ЄС, хоча може використовувати виробничу технологію, аналогічну Vaxzevria.
"Якщо ми отримаємо заявку на отримання дозволу на продаж Covishield або будуть схвалені будь-які зміни в затверджених виробничих майданчиках для Vaxzevria, ми повідомимо про це", - заявили в EMA.
На веб-сайті Європейської комісії зазначено, що вакцини, які отримали дозвіл на продаж в масштабах ЄС, повинні прийматися для отримання сертифіката, водночас держави-члени можуть також приймати вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
ВООЗ внесла Covishield і вакцини Sinopharm і Sinovac в список для використання в надзвичайних ситуаціях.
Вакцинація від COVID-19 в Україні
- Перша вакцина від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. З Індії привезли вакцину CoviShield, вона вважається індійським варіантом. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.
- 24 лютого, в країні почалася кампанії з вакцинації. Передусім щеплення стали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.
- У квітні Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в країні. Уряд Індії заявив, що не відправлятиме індійську вакцину в інші країни, поки в державі не вакцинують все своє населення.
- У березні компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу на Vaxzevria. У цей період кілька країн заявили про те, що вакцина викликає тромбоз.
- 11 червня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливого побічного ефекту після вакцинації британським препаратом AstraZeneca.