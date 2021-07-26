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"Вакцинуйтеся прямо зараз": у ВООЗ назвали терміни спалаху штаму Дельта в Україні

26 липня 2021, 12:11

Новий спалах коронавірусної хвороби в Україні загрожує широко поширитися вже в кінці серпня.

коронавірус
ВООЗ про новий спалах коронавірусу в Україні / Reuters

У МОЗ не виключають сценарій з новим спалахом коронавірусу в Україні, згідно з яким індійський штам "Дельта", визнаний одним з найнебезпечніших через свої мутації, може почати активно поширюватися вже в кінці серпня – початку вересня.

Глава Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт розповів, що станом на 13 липня не менше 111 країн і територій повідомили про виявлення штаму "Дельта". Очевидно, що він продовжить поширюватися, і в найближчі місяці буде домінувати в Європі і в усьому світі, зазначив він в інтерв'ю УНІАН.

"Дельта" дійсно швидко поширюється, заражаючи незахищених і вразливих людей. Але і проти цього штаму вакцини залишаються ефективним засобом уникнути важкого перебігу хвороби та смерті, що дуже добре. Тому головне – вводити дві дози вакцини, забезпечувати собі повний захист", – додав Хабіхт.

Коли українцям варто чекати нового спалаху COVID-19

За словами Хабіхта, країна може повернутися в "червону" карантинну зону в кінці літа або початку осені. На жаль, подолати спалах "дельти", який, найімовірніше, стане домінантним і в нашій країні, швидко не вдасться. У ВООЗ вважають, що нова хвиля ковіда в Україні триватиме, як мінімум, до зими. залежно від дій уряду і розширення масштабів вакцинації.

Єдиний спосіб, який дозволить Україні подолати цей спалах легше – це вакцинація. А відповідний для неї час, продовжує Хабіхт, – прямо зараз, поки штам "Дельта" ще широко не поширився в країні.

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Раніше стало відомо, що слідом за Києвом, індійський коронавірус Дельта дістався і до Львівської області. Стан хворих – з позитивною динамікою.

Нагадаємо, що двічі вакциновані люди на 80% захищені від тяжкого перебігу COVID-19, викликаного штамом "Дельта".

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