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Влада Харкова екстрено звернулася до громадян через загрозу колласу

11 квітня 2021, 19:07

Терехов звернувся до пасажирів пільгових категорій і попросив по можливості не користуватися транспортом в ранкові та вечірні години пік.

коронавірус, транспорт
Влада Харкова звернулася до пільговиків / УНІАН

З неділі, 11 Квітня, Харків потрапив до червоної зони карантину - через це з самого ранку співробітники поліції склали десятки протоколів на приватних перевізників за порушення правил перевезення пасажирів під час локдауну, заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов в Facebook.

"Харків'яни, звертаюся до вас! Сьогодні в наших з вами силах не допустити транспортний колапс в місті. Переконливо прошу вас: дотримуйтесь карантинні обмеження, будьте терпимішими один до одного, до водіїв, до всіх, хто допомагає організувати роботу громадського транспорту. Від цього зараз багато залежить", - написав він.

Терехов також звернувся до пасажирів пільгових категорій і попросив по можливості не користуватися транспортом в ранкові та вечірні години пік.

"Це дасть нам можливість розвантажити транспорт в умовах карантину", - заявив він.

При цьому секретар міськради зазначив, що перевізники не будуть зменшувати кількість транспорту або скасовувати маршрути.

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"Поліція продовжить стежити за дотриманням карантинних норм на багатолюдних транспортних терміналах, звідки харків'яни їдуть до станцій метро. Пасажири без масок в Метрополітен допускатися не будуть. Без винятків", - підкреслив він.

Карантин в Україні-про що раніше повідомляв Главред:

  • Глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути введений жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
  • 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.
  • Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.

новини Харкова транспорт пільговик зони карантину
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