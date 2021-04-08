У Києві б'ють на сполох через коронавірус і просять допомоги у Кабміна

Лікарні в Києві переповнені пацієнтами з COVID-19 / Reuters

Влада Києва просить центральні органи влади дозволити розміщувати хворих на коронавірус у відомчих лікарнях, так як муніципальні лікарні всі забиті.

"Протитуберкульозні лікарні задіяні, як і інфекційні відділення. Якщо в пологових будинках у нас є вільні місця, то в цьому напрямку буде відповідне розпорядження, розглядаємо для того, щоб розміщувати хворих. Якщо таких місць не буде, будемо шукати. У відомчих лікарнях, які у нас стоять напівпорожні в Києві, є 11 тис. ліжок. Вони потроху нам дають місця, але ще велика кількість місць в запасі є. У цьому напрямку ми сподіваємося на допомогу центральної влади", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Як зазначає Кличко, у міських лікарнях пацієнти лежать у коридорах.

"Ситуація змінилася, але, на жаль, не в кращу сторону. У нас близько 2 тис. нових випадків захворювання, 48 осіб померли, і ми бачимо, що кожен день помирає від 40 до 50 осіб. Переповненість - я позавчора перевіряв 3-ю лікарню, на 320 місць там 370 осіб, вона переповнена, люди лежать в коридорах. Така ж ситуація і в інших лікарнях, а відомчі стоять порожні", - сказав Кличко, передає Україна 24.

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Зазначимо, станом на четвер, 8 квітня, за останні 24 години в Києві виявлено 1 886 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загинули 48 людей. Одужали 717 людей. З початку епідемії COVID-19 у столиці встановлено 172 403 прецеденти захворювання на коронавірус.

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