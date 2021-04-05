Влада пояснила, чи продовжать локдаун у Києві після 16 квітня і чи буде комендантська година

У Київській держадміністрації стежитимуть за динамікою зараження COVID-19 та рівнем госпіталізацій.
Столична влада спостерігає за динамікою захворювання на коронавірус у місті, а рішення про продовження посиленого локдауну в Києві ухвалюватимуть наступного тижня.
Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Микола Поворозник, передає Україна 24.
"У понеділок (12 квітня, - ред.) будемо бачити динаміку щодо COVID. Передусім нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо ухвалювати рішення, що нам робити далі: продовжувати або зупиняти це 16-го квітня", - повідомив він.
Також він розповів, що київська влада не обговорювала можливість запровадження в столиці комендантської години. У Київській міській державній адміністрації вважають, що це не в їхній компетенції.
"У Києві точно ми навіть і не говорили про запровадження комендантської години. Це не наша компетенція. Для мене взагалі дивно чути, звідки беруться такі чутки", - заявив Поворозник.
Як запроваджується комендантська година
Відповідно до статті 18 Закону України Про правовий режим надзвичайного стану, у разі запровадження надзвичайного стану, додатково можуть вживатися такі заходи, як запровадження комендантської години.
Надзвичайний стан - це правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися у разі терористичних актів, масових заворушень, спроб захоплення влади або у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
Ухвалити рішення про запровадження НС може як президент, так і депутати. Надзвичайний стан на всій території України може бути запроваджено не більше ніж на 30 днів, в окремих її місцевостях - не більше ніж на 60 днів. У разі необхідності його можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів.
В Україні на час дії режиму НС запровадять такі обмеження:
- закриваються всі ринки, торгові та розважальні центри;
- закриваються театри, кіно і музеї;
- заборонені масові заходи;
- може бути зупинено роботу громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами;
- навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин;
- медичні заклади переходять на роботу в режимі підвищеної готовності;
- заборона на в'їзд людям з країн-епіцентрів поширення COVID-19.
Локдаун в Києві - останні новини
- З 5 і по 16 квітня до Києва ввели жорсткий карантин.
- Весь громадський транспорт - наземний і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.
- Заповненість транспортних засобів не повинна становити більше 50% від кількості сидячих місць. Таке ж правило працює і для пасажирських перевезень в передмістя Києва і міжміських рейсів всередині області.
- У столиці з понеділка закриють для відвідування школи (зокрема для молодших класів) і дитячі садки.
- Пом'якшення обмежень можливе раніше встановленого терміну, але лише якщо Київ вийде з "червоної" зони.
- У понеділок на входах у метро утворилися черги - копи перевіряють спецперепустки.
- Тим часом київські таксисти не втрачають можливість заробити на киянах, які не можуть доїхати на роботу. Наприклад, за поїздку в Бориспіль з правого берега столиці, в залежності від класу автомобіля, пропонують заплатити від 830 до 1430 гривень. Доїхати в центр зі спального району 5 квітня можна в середньому за 300-500 гривень.