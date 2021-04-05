Влада пояснила, чи продовжать локдаун у Києві після 16 квітня і чи буде комендантська година

Локдаун у Києві триватиме з 5 до 16 квітня / УНІАН

Столична влада спостерігає за динамікою захворювання на коронавірус у місті, а рішення про продовження посиленого локдауну в Києві ухвалюватимуть наступного тижня.

Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Микола Поворозник, передає Україна 24.

"У понеділок (12 квітня, - ред.) будемо бачити динаміку щодо COVID. Передусім нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо ухвалювати рішення, що нам робити далі: продовжувати або зупиняти це 16-го квітня", - повідомив він.

Також він розповів, що київська влада не обговорювала можливість запровадження в столиці комендантської години. У Київській міській державній адміністрації вважають, що це не в їхній компетенції.

"У Києві точно ми навіть і не говорили про запровадження комендантської години. Це не наша компетенція. Для мене взагалі дивно чути, звідки беруться такі чутки", - заявив Поворозник.

Як запроваджується комендантська година

Відповідно до статті 18 Закону України Про правовий режим надзвичайного стану, у разі запровадження надзвичайного стану, додатково можуть вживатися такі заходи, як запровадження комендантської години.

Надзвичайний стан - це правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися у разі терористичних актів, масових заворушень, спроб захоплення влади або у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Ухвалити рішення про запровадження НС може як президент, так і депутати. Надзвичайний стан на всій території України може бути запроваджено не більше ніж на 30 днів, в окремих її місцевостях - не більше ніж на 60 днів. У разі необхідності його можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів.

В Україні на час дії режиму НС запровадять такі обмеження:

закриваються всі ринки, торгові та розважальні центри;

закриваються театри, кіно і музеї;

заборонені масові заходи;

може бути зупинено роботу громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами;

навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин;

медичні заклади переходять на роботу в режимі підвищеної готовності;

заборона на в'їзд людям з країн-епіцентрів поширення COVID-19.

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