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Влада пояснила, чи продовжать локдаун у Києві після 16 квітня і чи буде комендантська година

5 квітня 2021, 10:18
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У Київській держадміністрації стежитимуть за динамікою зараження COVID-19 та рівнем госпіталізацій.

Локдаун
Локдаун у Києві триватиме з 5 до 16 квітня / УНІАН

Столична влада спостерігає за динамікою захворювання на коронавірус у місті, а рішення про продовження посиленого локдауну в Києві ухвалюватимуть наступного тижня.

Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА) Микола Поворозник, передає Україна 24.

"У понеділок (12 квітня, - ред.) будемо бачити динаміку щодо COVID. Передусім нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо ухвалювати рішення, що нам робити далі: продовжувати або зупиняти це 16-го квітня", - повідомив він.

Також він розповів, що київська влада не обговорювала можливість запровадження в столиці комендантської години. У Київській міській державній адміністрації вважають, що це не в їхній компетенції.

"У Києві точно ми навіть і не говорили про запровадження комендантської години. Це не наша компетенція. Для мене взагалі дивно чути, звідки беруться такі чутки", - заявив Поворозник.

Як запроваджується комендантська година

Відповідно до статті 18 Закону України Про правовий режим надзвичайного стану, у разі запровадження надзвичайного стану, додатково можуть вживатися такі заходи, як запровадження комендантської години.

Надзвичайний стан - це правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися у разі терористичних актів, масових заворушень, спроб захоплення влади або у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Ухвалити рішення про запровадження НС може як президент, так і депутати. Надзвичайний стан на всій території України може бути запроваджено не більше ніж на 30 днів, в окремих її місцевостях - не більше ніж на 60 днів. У разі необхідності його можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів.

В Україні на час дії режиму НС запровадять такі обмеження:

  • закриваються всі ринки, торгові та розважальні центри;
  • закриваються театри, кіно і музеї;
  • заборонені масові заходи;
  • може бути зупинено роботу громадського транспорту або заборонено користуватися окремими його видами;
  • навчальні заклади та дитячі садки йдуть на карантин;
  • медичні заклади переходять на роботу в режимі підвищеної готовності;
  • заборона на в'їзд людям з країн-епіцентрів поширення COVID-19.

Локдаун в Києві - останні новини

  • З 5 і по 16 квітня до Києва ввели жорсткий карантин.
  • Весь громадський транспорт - наземний і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.
  • Заповненість транспортних засобів не повинна становити більше 50% від кількості сидячих місць. Таке ж правило працює і для пасажирських перевезень в передмістя Києва і міжміських рейсів всередині області.
  • У столиці з понеділка закриють для відвідування школи (зокрема для молодших класів) і дитячі садки.
  • Пом'якшення обмежень можливе раніше встановленого терміну, але лише якщо Київ вийде з "червоної" зони.
  • У понеділок на входах у метро утворилися черги - копи перевіряють спецперепустки.
  • Тим часом київські таксисти не втрачають можливість заробити на киянах, які не можуть доїхати на роботу. Наприклад, за поїздку в Бориспіль з правого берега столиці, в залежності від класу автомобіля, пропонують заплатити від 830 до 1430 гривень. Доїхати в центр зі спального району 5 квітня можна в середньому за 300-500 гривень.

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