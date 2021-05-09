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У Львові розробляють унікальну вакцину від коронавірусу

9 травня 2021, 19:01

Вчені вирішили працювати з дріжджами через те, що вже мають позитивний досвід роботи з ними, виробляючи з ними вітаміни і антибіотики.

Вакцина CoronaVac
Львівські вчені розробляють вакцину від коронавірусу / Reuters

Львівські вчені розробляють українську версію вакцини від коронавірусу - для створення білкового препарату використовують дріжджі, розповів виданню Суспільне директор Інституту біології клітини НАН України академік Андрій Сибірний.

За схожим принципом, за словами вченого, розробляються q закордонні вакцини.

"Такі вакцини, від Новавакс (Novavax), wt теж білкова вакцина. Це так само білок коронавірусу, але синтезується він не в дріжджах, а в клітинах комах", — зазначив Сибірний.

Вчені вирішили працювати з дріжджами через те, що вже мають позитивний досвід роботи з ними, виробляючи з ними вітаміни і антибіотики.

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"Я маю досвід позитивної роботи створення вакцини від гепатиту В на дріжджах. Це була робота на замовлення Національної академії медичних наук близько 10 років тому від однієї американської фірми. І ми маємо один із кращих продуцентів тієї вакцини серед всіх відомих продуцентів на дріжджах", - повідав Сибірний.

За словами академіка, на сьогоднішній день вони вже нібито пройшли початкові етапи у створенні вакцини і до кінця року планують завершити розробку. Втім, пізніше її ще необхідно буде протестувати. Білки вірусу планують тестувати на тваринах.

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"Ось цей останній етап роботи напевно доведеться робити з нашими колегами в Польщі. Так ми попередньо домовилися. Я б хотів, щоб це була повністю українська вакцина, але судячи з усього, це буде міжнародне співробітництво" — сказав Сибірний.

Відзначається, що під час розробки у вчених з'явилася ідея розробити ще одну вакцину від COVID-19, на цей раз — у формі таблеток.

"Ідея полягає в тому, що білок буде на поверхні дріжджів. Дріжджі самі не будуть імуногенними, білок викликатиме імунну реакцію і можна буде створити таблетку, яка б містила ці дріжджі", — розповіла Марта Семків, науковий співробітник відділу молекулярної генетики і біотехнологій.

Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомлялося:

  • Київ отримав першу партію препарату компанії Sinovac Biotech у розмірі 215 тисяч доз наприкінці березня.
  • До цього українцям кололи вакцину індійського виробництва Covishield, вироблену за Ліцензією AstraZeneca.
  • Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показники ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
  • До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID - 19 на третій фазі клінічних досліджень.

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