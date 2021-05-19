ВООЗ оцінила можливість появи нових штамів COVID-19

У світі найчастіше виявляють індійський, південноафриканський та британський штами коронавірусу.
Наразі загрозу виникнення нових штамів коронавірусу складно прогнозувати. У світі найчастіше виявляють індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19, заявили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ).
За їхніми словами, зараз у світі виявляють чотири основні мутації (штами) коронавірусу:
- індійський,
- південноафриканський
- британський штами.
При цьому спрогнозувати появу нових варіантів патогену дуже важко.
"Прогноз у світі ніхто не може дати", - зазначили вони.
Технічний керівник ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марія ван Керхов заявила, що в майбутньому обов'язково буде виявлено більше варіантів коронавірусу.
Коронавірус в Україні-про що раніше повідомляв Главред:
- Лікар-епідеміолог зробив невтішний прогноз для України. За його словами, Україна потрапляє в ті країни ризику, в яких будуть можливі чергові нові піки захворюваності, тяжкого перебігу COVID-19 і смертності.
- Восени Україну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього.
Автор: Катерина Трохимчук