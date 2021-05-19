ВООЗ оцінила можливість появи нових штамів COVID-19

У ВООЗ висловилися про небезпеку нових штамів коронавірусу / Daniel Foster / flickr.com/

Наразі загрозу виникнення нових штамів коронавірусу складно прогнозувати. У світі найчастіше виявляють індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19, заявили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ).

За їхніми словами, зараз у світі виявляють чотири основні мутації (штами) коронавірусу:

індійський,

південноафриканський

британський штами.

При цьому спрогнозувати появу нових варіантів патогену дуже важко.

"Прогноз у світі ніхто не може дати", - зазначили вони.

Технічний керівник ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марія ван Керхов заявила, що в майбутньому обов'язково буде виявлено більше варіантів коронавірусу.

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