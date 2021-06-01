ВООЗ схвалила застосування вакцини CoronaVac, яку колють українцям

ВООЗ схвалила застосування вакцини CoronaVac / Reuters

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac. Цю вакцину внесли до екстреного списку медичних препаратів, пише AFP.

Схвалення з боку ВООЗ відкриє вакцині Sinovac дорогу до реєстрації на території Європейського Союзу. У такому випадку вакцинованих від коронавірусу препаратом CoronaVac зможуть пропускати до ЄС з довідкою про щеплення.

Як відомо, вакцину CoronaVac застосовують в Україні. Цим препаратом вакцинують спортсменів, педагогів, а також людей, які записалися на щеплення через портал або додаток Дія..

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