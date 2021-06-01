ВООЗ схвалила застосування вакцини CoronaVac, яку колють українцям

Схвалення з боку ВООЗ відкриє вакцині Sinovac дорогу до реєстрації на території Європейського Союзу.
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac. Цю вакцину внесли до екстреного списку медичних препаратів, пише AFP.
Схвалення з боку ВООЗ відкриє вакцині Sinovac дорогу до реєстрації на території Європейського Союзу. У такому випадку вакцинованих від коронавірусу препаратом CoronaVac зможуть пропускати до ЄС з довідкою про щеплення.
Як відомо, вакцину CoronaVac застосовують в Україні. Цим препаратом вакцинують спортсменів, педагогів, а також людей, які записалися на щеплення через портал або додаток Дія..
Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред
- 30 травня в Одесі відкрили центр вакцинації від COVID-19. Тут будуть вакцинувати громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку дія або через контакт-центр МОЗ. Центр працює на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".
- У столиці на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні дні почав працювати великий Центр вакцинації від COVID-19. А у Львові вакцинальний центр відкривають на стадіоні, який побудували до Євро-2012.
- МОЗ домовилося про покупку 1,9 млн доз китайського препарату CoronaVac. В кінці березня в нашу країну прибула перша партія вакцини - 215 тисяч доз. Наприкінці квітня Україна отримала ще 500 тисяч доз препарату CoronaVac.
- За даними МОЗ, вакциновано від коронавірусу в Україні станом на 30 травня 2021 року вже 1 015 978 осіб.
Автор: Катерина Трохимчук