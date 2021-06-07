ВООЗ попередила про "катастрофічні наслідки" коронавірусу

У ВООЗ оприлюднили дані щодо коронавірусу / Фото Reuters

Швидке зняття обмежень з урахуванням поширення нових штамів коронавірусу може мати катастрофічні наслідки в першу чергу для тих, хто не отримав щеплення, заявив на брифінгу генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус.

За його словами, в країнах з найбільшим доступом до вакцин від COVID-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. На сьогодні в цих країнах обмеження послаблюють, але це потрібно робити обережно відповідно до циркуляції вірусів.

"Зі збільшенням глобальної передачі штамів, що викликають занепокоєння, включаючи варіант Дельта, занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не був вакцинований", - додав Гебрейсус.

Як повідомляв Главред, 29 травня в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.

У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.

Центр вакцинації від COVID - 19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10: 00 до 19: 00.

30 травня Центр вакцинації від коронавірусу відкрився в Одесі. На стадіоні Одеської юридичної академії можна зробити щеплення від COVID - 19 з 09: 00 до 17: 00. Очікується, що в день в Одесі будуть щеплюватися від 250 до 300 осіб.