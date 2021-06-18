ВООЗ попереджає: людству загрожує новий небезпечний штам коронавірусу

Вірус може бути дуже небезпечним для імунітету / Фото Reuters

У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали "Лямбда". У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини. Про це повідомляє ВВС.

Відомо, що штам "Лямбда" вперше зафіксували ще минулого року в Перу. Однак на той момент його визнали "варіантом, який викликає інтерес" через "підвищену поширеність коронавірусу" в Південній Америці.

Пізніше з'ясувалося, що більше 80% випадків зараження коронавірусом в даній країні, спровокувала саме ця інфекція. А в Аргентині і Чилі відсоток нового штаму досяг однієї третини від усіх випадків інфікування COVID-19.

читайте такожВакцина безсила: у ВООЗ спрогнозували атаку штамів-мутантів COVID-19Тим часом у ВООЗ стверджують, що Lambda володіє мутаціями, здатними до більш високого ступеня розповсюдження вірусу. Більш того, штам має велику стійкість до антитіл. Хоча інформації про новий штам не так вже й багато, експерти не виключають, що він може значно загрожувати імунній системі людини.

Раніше Главред писав, що небезпечний штам коронавірусу "Дельта" швидко поширюється на території Росії. Тому є ризик, що нова хвиля коронавірусу в Україні розпочнеться зі східних областей.

Додамо, вперше виявлений в Індії штам COVID-19 Delta зафіксували в 74 країнах. Цей варіант коронавірусу продовжує швидко поширюватися, а експерти побоюються, що він може стати домінуючим у всьому світі.