ВООЗ прийняла важливе рішення через пандемію коронавірусу

Коронавірус продовжує вирувати у світі / УНІАН

Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемію COVID-19.

Як заявили в комітеті ВООЗ, пандемія "все ще є надзвичайною подією і продовжує негативно впливати на здоров'я населення у світі".

У ВООЗ зазначають, що "ризик міжнародного поширення "хвороби та її вплив на міжнародні транспортні перевезення вимагають "скоординованої міжнародної відповіді".

"Генеральний директор ВООЗ прийняв рішення, що пандемія COVID-19 продовжує представляти собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Він погодився з рекомендацією комітету", - сказано в повідомленні.

Тільки минулого тижня коронавірусом заразилися понад 5,2 млн осіб - захворюваність зростає восьмий тиждень поспіль.

"Число випадків COVID-19 зростає восьмий тиждень поспіль, надійшли повідомлення про 5,2 млн випадків. Смертність зростає п'ятий тиждень поспіль, на даний момент в ВООЗ прийшли повідомлення про більш ніж 3 млн померлих", - заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Глава ВООЗ нагадав, що мільйон людей померли від наслідків зараження коронавірусом протягом дев'яти місяців, після того як був зафіксований спалах хвороби.

"Знадобилося чотири місяці, щоб досягти 2 млн випадків, і три місяці, щоб був досягнутий рівень в 3 млн", - додав він.

На даний момент викликає тривогу зростання числа тих, що заразилися і поміщаються на лікування в лікарні серед людей у віці від 25 до 59 років.

За його словами, "можливо, це є результатом наявності різновидів вірусу, що відрізняються високою заразністю", а також активними соціальними контактами "молодих дорослих".

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