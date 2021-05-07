ВООЗ схвалила важливе рішення щодо китайської вакцини Sinopharm

ВООЗ схвалила екстрене застосування китайської вакцини Sinopharm / Reuters

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила екстрене застосування китайської вакцини Sinopharm від коронавірусу - вона рекомендується для вакцинації людей старших за 18 років, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, пише офіційний Twitter організація.

"Сьогодні в другій половині дня ВООЗ схвалила використання вакцини Sinopharm Beijing від COVID - 19 в надзвичайних ситуаціях, що зробило її шостою вакциною, яка отримала схвалення ВООЗ на предмет безпеки, ефективності та якості", - заявив він.

За його словами, це розширює список вакцин, які можуть бути придбані за глобальним механізмом COVAX. Також рішення ВООЗ прискорить отримання дозволів національними регулюючими органами.

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"Стратегічна консультативна група експертів з імунізації проаналізувала наявні дані та рекомендує вакцину для дорослих у віці 18 років і старше за схемою введення двох доз", - додав Гебрейсус.

Він додав, що вакцини залишаються життєво важливим інструментом, але зараз їх обсяг і поширення недостатні для припинення пандемії.

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