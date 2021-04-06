ВООЗ прояснила ситуацію зі зв'язком між тромбозом і вакциною AstraZeneca

ВООЗ не підтверджує зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів / Reuters

Існування зв'язку між вакциною від коронавірусу від компанії AstraZeneca і тромбозом не доведено.

Як заявив глава департаменту з норм і попередньої кваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Рожеріо Пінто де Са Гаспар, ВООЗ веде активну спільну роботу з Європейським агентством лікарських засобів.

"Дослідження тривають. Поки немає доказів зміни оцінки ризику/користі вакцини AstraZeneca", — сказав Роджеріо Пінто.

При цьому, на даний момент, аналіз ризиків показує, що переваги використання вакцини переважують ризики.

Він додав, що завтра фахівці ВООЗ з вакцинації знову зустрінуться.

"Ми бачимо рідкісні приклади тромбоцитопенії в поєднанні з тромбозом. Однак необхідно розуміти, що вакцина істотно скорочує смертність від коронавірусу", - сказали у ВООЗ.

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Зазначимо, 6 квітня представник Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) підтвердив, що є зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca, від якої відмовляються багато країн, і виникаючим тромбозом.

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