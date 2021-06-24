ВООЗ вирішила, що пора проводити вакцинацію дітей від коронавірусу / Reuters

Уперше вакцинувати від коронавірусу рекомендується і дітей. Така рекомендація озвучила Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У ВООЗ уточнили, що вакцинація дітей від COVID-19 не є першочерговим завданням: у першу чергу потрібно вакцинувати літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і працівників медичної галузі. А діти не входять до групи з високим ризиком перенести хворобу у важкій формі.

"Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації щодо вакцинації дітей від COVID-19", – йдеться на сайті організації.

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