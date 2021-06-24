ВООЗ вирішила, що пора проводити вакцинацію дітей від коронавірусу

У ВООЗ уточнили, що вакцинація дітей від COVID-19 не є першочерговим завданням.
Уперше вакцинувати від коронавірусу рекомендується і дітей. Така рекомендація озвучила Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ).
У ВООЗ уточнили, що вакцинація дітей від COVID-19 не є першочерговим завданням: у першу чергу потрібно вакцинувати літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і працівників медичної галузі. А діти не входять до групи з високим ризиком перенести хворобу у важкій формі.
"Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID-19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації щодо вакцинації дітей від COVID-19", – йдеться на сайті організації.
Коронавірус: новини
- 23 червня відбулася термінова нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ній обговорювалося поширення штаму коронавірусу Дельта у світі і пов'язані з ним загрози.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що коронавірус типу Дельта, який вперше був виявлений в Індії, зафіксований в Україні. Два випадки зафіксовані у матері 66 років і дитини 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.
- За оцінками медиків, штам Дельта в 1,6 рази заразніший, ніж штам Альфа, який вперше виявили у Великобританії. Дельта вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна тільки завдяки вакцинації.
- Міністерство охорони здоров'я до 25 червня підготує пакет пропозицій щодо ситуації з карантином в Україні з метою протидії циркуляції нового штаму коронавірусу Дельта.
- 24 червня стало відомо, які нові обмеження запровадять у країні. Нові правила почнуть діяти з 25 червня.
Автор: Діана Бєловодська