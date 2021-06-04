УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Коронавірус

ВООЗ зробила тривожну заяву про вакцинацію від коронавірусу

4 червня 2021, 22:16

Багаті країни обіцяли надати covax близько 150 млн доз, крім тих, які механізм отримує на пожертвувані кошти, але це не вирішить проблему.

вакцина вакцинація
ВООЗ зробила заяву про вакцинацію / Getty Images

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард заявив, що в червні та в липні глобальний механізм COVAX отримає недостатню кількість вакцин від коронавірусу. За його словами, це ставить під загрозу мету цього механізму, пише France 24.

Як розповів Ейлвард, який є координатором COVAX, в рамках механізму вже було розподілено 80 млн доз вакцин від коронавірусу між 129 країнами. Але, як підкреслив представник ВООЗ, це приблизно на 200 млн доз менше, ніж планувалося.

Він зазначив, що багаті країни обіцяли надати Сovax близько 150 млн доз, окрім тих, які механізм отримує на пожертвувані кошти, але це не вирішить проблему.

читайте такожУ Канаді дозволили міксувати різні вакцини від коронавірусу

"Ми готуємося до провалу, якщо не отримаємо дози раніше. Ми ще не на правильному шляху: у нас недостатньо доз, щоб змусити світ вийти з цієї ситуації. По-перше, дуже мала увага приділяється періоду червень-липень, а це означає, що у нас тут все ще буде пробіл", - сказав Ейлвард.

Інша проблема, за словами представника ВООЗ, полягає в тому, що для того, щоб до кінця цього року вакцинувати не менше 30-40% населення світу, потрібно провакцинувати ще 250 млн людей "у період з теперішнього моменту до кінця вересня".

Вакцинація від коронавірусу в Україні – про що повідомлялося раніше:

  • У суботу, 29 травня, в Україні відкрився перший Центр масової вакцинації проти коронавірусної інфекції. Пункт почав працювати в Києві на базі Міжнародного виставкового центру.
  • У МВЦ вакцинують препаратом CoronaVac. Для вакцинації слід заздалегідь записатися на щеплення через додаток Дія. Літні люди можуть вакцинуватися без запису.
  • Центр вакцинації від COVID - 19 також запрацював і у Львові. Щеплення можна зробити в неділю з 10: 00 до 19: 00.

вакцины Вакцина ВООЗ
Зараз ви переглядаєте новину «ВООЗ зробила тривожну заяву про вакцинацію від коронавірусу». Інші новини коронавіруса читайте в розділі «Коронавірус». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Магнітна буря з 1 червня 2021 вдарить по нервах і здоров'ю: що робитиМагнітна буря з 1 червня 2021 вдарить по нервах і здоров'ю: що робити Стало відомо, скільки коштує оголена фотосесія Ані ЛоракСтало відомо, скільки коштує оголена фотосесія Ані Лорак Як зволожувати свій організм протягом дня: названо способиЯк зволожувати свій організм протягом дня: названо способи Людмила Барбір в ексклюзивній червоній сукні здивувала красою на фестивалі "Молодість"Людмила Барбір в ексклюзивній червоній сукні здивувала красою на фестивалі "Молодість" 3 червня: свято святої Єлени, прикмети і що не можна робити3 червня: свято святої Єлени, прикмети і що не можна робити

Останні новини

07:01

"У мене класна жопа": дочка Урганта зухвало оголила сідниці і викликала фурор

06:45

Роман Протасевич - це білоруська версія Наді Савченко Погляд

06:02

Свято Петра і Павла в 2021 році: якого числа, традиції і заборони Відео

05:25

В Україні різко злітають ціни на проїзд у транспорті: скільки платитимуть пасажири Відео

05:19

Чому смертельно небезпечно вішати магніти на холодильник

Реклама
05:02

Як захистити коліна під час присідань: прості способи Відео

04:30

Кравчук розкрив деталі майбутніх перемовин Байдена і Путіна про Україну Відео

04:30

У Білорусі пояснили, як силовики вибивали з Протасевича "зізнання" Відео

03:50

Синоптик розповіла, кого на вихідних в Україні заливатиме найсильніше Відео

02:06

"Ці вишеньки помацав би": майже гола Івлєєва знялася топлес і на шпильках

01:36

Гороскоп на завтра 6 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: блискучий успіх чи крах надій і травми Відео

00:51

Загроза наступу на Київ: експерт РФ розкрив плани Путіна щодо України Відео

00:19

Київ, Львів і далі: в яких містах України на вихідних можна буде вакцинуватися Відео

00:03

Гороскоп на сьогодні 5 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: службовий "переворот" та грубий прорахунок Відео

04 червня, п'ятниця
23:57

У МОЗ розповіли, коли назавжди зникнуть паперові лікарняні

23:30

Зустріч Байдена і Путіна: у Білому домі розкрили плани США щодо України Відео

23:28

У Києві невідомі підстрелили топ-чиновника

22:58

У Мін'юсті розповіли, в якому випадку олігарха можна буде кинути за грати

22:44

Новий удар по Північному потоку-2: У Путіна оцінили ймовірність провалу запуску газопроводу Відео

22:30

Серцевий напад: цей сік з пікантним смаком може захистити від інфаркту Відео

Реклама
22:16

Захищає від раку і старіння: дієтолог пояснив, як правильно їсти редис Відео

22:16

ВООЗ зробила тривожну заяву про вакцинацію від коронавірусу Відео

22:09

Скільки алкоголь залишається в організмі і які ризики Відео

21:57

У Зеленського заявили про таємне рішення РНБО щодо інтеграції України в НАТО Відео

21:24

У Харкові мати нещадно побила маленького сина "заради виховання" Відео

21:19

Зеленський закликав вирішити "долю олігархів" в Україні на референдумі Відео

20:34

В Україні з'являться нові дорожні знаки: що треба знати водієві Відео

20:10

Ігри серії No More Heroes від божевільних японців отримали дату виходу на ПК Відео

20:04

Наколота ручка: у Житомирі лікарі витикали голкою кінцівку дитині Відео

20:02

Порошенко" під страхом приводу " все-таки з'явився на допит в СБУ Відео

19:49

Неможливе явище путінського пострадянського періоду Погляд

19:48

"Потрібна добра воля України": Путін пояснив ситуацію з транзитом газу після запуску СП-2 Відео

19:45

Творці Ratchet & Clank презентували ностальгічний ролик напередодні виходу нової частини Відео

19:25

Путін зізнався, чого очікує від зустрічі з Байденом

19:00

З'явилися невтішні новини для фанатів українського ігросеріалу Metro Відео

18:35

У Зеленського різко закликали Францію і Німеччину відповісти за захоплення Росією Криму Відео

18:26

Комбуча і схуднення: лікар дала відповідь Відео

18:19

Стало відомо, чому Анна Богдан не зізналася в коханні Холостяку у фіналі проєкту

17:55

Вчені розповіли, в який час дня тренуватися, щоб худнути і не хворіти небезпечною хворобою Відео

17:47

Нова пошта запустила оновлений трекінг відправлень: як ним користуватися Фото

Реклама
17:41

Настя Івлєєва без білизни прийшла на фестиваль МузТВ 2021

17:15

Автор голої фотосесії в Дубаї виставив відео з дівчатами на торги Відео

17:14

Євросоюз оголосив повну повітряну блокаду літакам з Білорусі Відео

17:02

Діти непритомніли: у Львові попрощалися з 12-річною жертвою селфі біля водоспаду Відео

16:35

Samsung презентувала свій найдешевший смартфон з 5G і екраном 90 Гц

16:34

У МОЗ розповіли, скільки вакцин від COVID-19 довелося викинути

16:25

Пікап розчавив мопед: у Херсоні збили дітей – названо можливу причину ДТП

16:23

Головний редактор Nexta відреагував на заяви Протасевича в інтерв'ю на держТБ Білорусі Відео

16:04

Людмила Барбір в ексклюзивній червоній сукні здивувала красою на фестивалі "Молодість"

16:02

Ребров остаточно пішов з Ференцвароша Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти