ВООЗ зробила тривожну заяву про вакцинацію від коронавірусу

ВООЗ зробила заяву про вакцинацію / Getty Images

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард заявив, що в червні та в липні глобальний механізм COVAX отримає недостатню кількість вакцин від коронавірусу. За його словами, це ставить під загрозу мету цього механізму, пише France 24.

Як розповів Ейлвард, який є координатором COVAX, в рамках механізму вже було розподілено 80 млн доз вакцин від коронавірусу між 129 країнами. Але, як підкреслив представник ВООЗ, це приблизно на 200 млн доз менше, ніж планувалося.

Він зазначив, що багаті країни обіцяли надати Сovax близько 150 млн доз, окрім тих, які механізм отримує на пожертвувані кошти, але це не вирішить проблему.

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"Ми готуємося до провалу, якщо не отримаємо дози раніше. Ми ще не на правильному шляху: у нас недостатньо доз, щоб змусити світ вийти з цієї ситуації. По-перше, дуже мала увага приділяється періоду червень-липень, а це означає, що у нас тут все ще буде пробіл", - сказав Ейлвард.

Інша проблема, за словами представника ВООЗ, полягає в тому, що для того, щоб до кінця цього року вакцинувати не менше 30-40% населення світу, потрібно провакцинувати ще 250 млн людей "у період з теперішнього моменту до кінця вересня".

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