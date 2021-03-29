ВООЗ встановила чотири сценарії передавання коронавірусу людині - AP

У доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я представлено чотири можливих сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності.
Коронавірус нового типу, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку. Водночас витік з лабораторії "вкрай малоймовірний", йдеться в проєкті фінального звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Китаю.
За інформацією агентства Associated Press, яке отримало чорновий варіант звіту від дипломата, який перебуває в Женеві і представляє одну з країн, що входять до ВООЗ, на цей час не ясно, чи можуть бути якісь зміни до офіційно опублікованої версії.
Повідомляється, що в доповіді представлено чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності. За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача сталася від кажанів до людей через якусь іншу тварину. До того ж зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне". Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.
Відзначається, що найближчого родича того, хто викликав пандемію коронавірусу, виявлено у кажанів, проте "еволюційна дистанція між цими вірусами кажанів і SARS-CoV-2 оцінюється в кілька десятиліть, [тому] передбачається [наявність] проміжної ланки".
У звіті вказується, що дуже схожі віруси були знайдені у панголінів, проте до цієї інфекції також схильні норки та коти, тому переносниками могли виступити й вони.
Походження коронавірусу - про що йшлося раніше:
- Китайський міністр закордонних справ Ван І заявив, що Китай першим повідомив про появу коронавірусу - але батьківщиною захворювання є зовсім інше місце.
- Команда вчених з Китайської академії наук зробила гучну заяву, що коронавірус виник в Індії влітку 2019 року.
- Російський вірусолог, доктор медичних наук Анатолій Альштейн засумнівався в результатах дослідження китайських вчених, згідно з якими ринок морепродуктів в Вухані не був джерелом поширення коронавірусу.
- Коронавірус з'явився в лабораторії Інституту вірусології в Вухані (Китай), заявив колишній керівник Центру з контролю і запобігання захворювань США, вірусолог Роберт Редфілд (CDC).