ВООЗ встановила чотири сценарії передавання коронавірусу людині - AP

ВООЗ встановила чотири сценарії передачі коронавірусу людині - AP / Reuters

Коронавірус нового типу, найімовірніше, передався людині від кажанів через проміжну ланку. Водночас витік з лабораторії "вкрай малоймовірний", йдеться в проєкті фінального звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Китаю.

За інформацією агентства Associated Press, яке отримало чорновий варіант звіту від дипломата, який перебуває в Женеві і представляє одну з країн, що входять до ВООЗ, на цей час не ясно, чи можуть бути якісь зміни до офіційно опублікованої версії.

Повідомляється, що в доповіді представлено чотири можливі сценарії передачі коронавірусу людині в порядку ступеня ймовірності. За оцінками фахівців, "ймовірно" або "дуже ймовірно", що передача сталася від кажанів до людей через якусь іншу тварину. До того ж зараження безпосередньо через кажанів оцінюється як просто "ймовірне". Також можливий, але з низькою ймовірністю, сценарій зараження через харчові продукти.

Відзначається, що найближчого родича того, хто викликав пандемію коронавірусу, виявлено у кажанів, проте "еволюційна дистанція між цими вірусами кажанів і SARS-CoV-2 оцінюється в кілька десятиліть, [тому] передбачається [наявність] проміжної ланки".

У звіті вказується, що дуже схожі віруси були знайдені у панголінів, проте до цієї інфекції також схильні норки та коти, тому переносниками могли виступити й вони.

Походження коронавірусу - про що йшлося раніше: