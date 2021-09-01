ВООЗ зацікавилася новим штамом коронавірусу Мю з Колумбії

Моніторинговий список ВООЗ поповнився новим штамом коронавірусу.
Моніторинговий список Всесвітньої організації охорони здоров'я поповнився новим штамом коронавірусу під ім'ям Мю.
Як повідомляється на сайті ВООЗ, цей варіант вперше виявили на території Колумбії.
Колумбійський варіант Мю потрапив у категорію штамів коронавірусу, які викликають інтерес у ВООЗ.
У цю категорії потрапляють штами коронавірусу, що мають генетичні зміни, які можуть впливати на характеристики вірусу: заразність, стійкість до імунітету, складність протікання захворювання.
Також в категорію цікавлять відносять варіанти, що вказують на виникнення ризику для глобальної системи охорони здоров'я.
Штам Дельта в Україні - про що раніше писав Главред:
У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу Дельта підтвердили у 9-місячної дитини. Його госпіталізували разом з матір'ю.
Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих на коронавірус почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.
Тим часом вчені пояснили, чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих.