ВООЗ зацікавилася новим штамом коронавірусу Мю з Колумбії

Коронавірус у світі / Daniel Foster / flickr.com/

Моніторинговий список Всесвітньої організації охорони здоров'я поповнився новим штамом коронавірусу під ім'ям Мю.

Як повідомляється на сайті ВООЗ, цей варіант вперше виявили на території Колумбії.

Колумбійський варіант Мю потрапив у категорію штамів коронавірусу, які викликають інтерес у ВООЗ.

У цю категорії потрапляють штами коронавірусу, що мають генетичні зміни, які можуть впливати на характеристики вірусу: заразність, стійкість до імунітету, складність протікання захворювання.

Також в категорію цікавлять відносять варіанти, що вказують на виникнення ризику для глобальної системи охорони здоров'я.

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Штам Дельта в Україні - про що раніше писав Главред:

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу Дельта підтвердили у 9-місячної дитини. Його госпіталізували разом з матір'ю.

Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих на коронавірус почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

Тим часом вчені пояснили, чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих.