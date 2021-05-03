Біля кордонів України знайдено коронавірус-мутант з Індії

Індійський коронавірус виявили в одній з країн ЄС, яка межує з Україною.
У Польщі (межує з Україною) у дипломата діагностовано індійський штам коронавірусу COVID-19. Дипломат потрапив до інфекційної лікарні.
Вірусолог Кшиштоф Пірч підтвердив, що у дипломата знайшли коронавірус з Індії, пише Польське радіо.
За відомостями видання, інфікований протягом тижня проходить лікування у Варшаві.
Раніше стало відомо, що дипломата, який захворів на COVID-19, 25 квітня разом з родиною евакуювали з Індії спеціальним рейсом.
Журналісти дізналися, що разом з дипломатом до Польщі забрали його вагітну дружину, яка теж інфікована, і чотирьох дітей.
Раніше вчені зі Стенфордського університету (США) з'ясували, що в Індії з'явився новий штам COVID-19 з подвійною мутацією, яка допомагає йому кріпитися до клітин організму. Вірус з Індії вважається заразнішим.
Пізніше "подвійний мутант" виявили у Штатах та у низці європейських країн, зокрема, у Британії та у Чехії.
Низка країн світу вжили заходів для того, щоб на їхню територію не потрапив індійський коронавірус. Через коронавірус-мутант люди з Індії не можуть потрапити у багато інших держав, у тому числі в Україну та США.
Українська влада вирішила закрити в'їзд для громадян, які прибули з Індії, чи тих, які перебували на індійській території. Обмеження діятимуть з 2 травня до кінця карантину, запровадженого для боротьби з поширенням COVID-19.
Нагадаємо, карантин через коронавірус у нашій країні почав діяти з 12 березня 2020 року. Обмежувальні заходи вже багато разів продовжували. Востаннє карантин продовжили до 30 червня 2021-го.
Коронавірус в Україні – що потрібно знати
- У країні вже було кілька хвиль коронавірусу. Наприкінці березня МОЗ повідомило, що Україна увійшла у третю хвилю COVID-19.
- У відомстві додали, що на всій території держави знайшли новий штам коронавірусу – британський.