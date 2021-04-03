Лікар дав пораду з приводу температури під час коронавірусу

Доктор Жиравецький стверджує , що у пацієнтів, які не збивали температуру, був більш важкий перебіг захворювання / УНІАН

Під час захворювання на коронавірус слід збивати температуру з перших днів ще до того, як можуть проявитися інші симптоми хвороби. Якщо цього не робити, перебіг коронавірусної хвороби може стати більш важким. У тих хворих на COVID-19, які не збивали температуру в перші дні, може погіршитися картина захворювання. Про це заявив лікар, радник мера Львова з питань медицини Тарас Жиравецький.

Доктор Жиравецький в ефірі Савіка Шустера сказав, що підвищення температури тіла - основний симптом зараження організму інфекцією. В такому випадку слід здати тест на коронавірус, і якщо на градуснику буде 37.2 або 37.5, а COVID-19 підтвердиться, потрібно почати збивати температуру.

"Моя позиція така, бажано при коронавірусі знижувати температуру навіть з перших днів. Це дасть можливість організму легше увійти в період 7-8 дня, коли йде такий переломний період, коли в нашому організмі може приєднатися бактеріальна інфекція. І це бактеріальна інфекція часто вимагає все ж таки прийому антибактеріальних препаратів", - вважає лікар.

За його словами, в такій ситуації потрібно розрізняти коронавірус – як вірус, що викликає низку запальних змін в організмі людини – і COVID-19 як конкретне захворювання, що виникло в результаті ураження організму вірусною інфекцією.

"І сам COVID-19 ми лікуємо антибактеріальними препаратами, антикоагулянтами (препаратами для розрідження крові), і лікуємо стероїдними гормонами - це базові препарати, які в принципі в світі використовуються при COVID", - сказав Жиравецький.читайте такожДанилов розповів про рішення РНБО щодо вакцинації від коронавірусу

Коментуючи ситуацію з тим, що його колеги не рекомендують збивати температуру при короновірусної інфекції, він розповів про свій досвід боротьби з вірусом і досвід своєї сім'ї. Лікар стверджує, що люди, які не збивали температуру, зіткнулися з більш складним перебігом захворювання.

"Ті пацієнти, які не збивали температуру, вони мали більш важкий перебіг захворювання. Пам'ятайте, що при COVID-19 дуже добре працюють наші антитіла, які часто сьогодні все міряють. Саме антитіла знищують вірус, і роблять це без температури, або без великої температури. І вони починають вироблятися з 7-8 дня захворювання, і до 14-го дня практично знищують вірус", - додав він.

Жиравецький підкреслив, що повторний ПЛР-тест з 14 дня після появи симптомів коронавірусної інфекції можна вже не робити, тому що з цього дня пацієнт вважається не заразним і може виходити з режиму самоізоляції.

Коронавірус в Україні