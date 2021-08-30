Лікар з Ізраїлю пояснив, яка вакцина ефективніша від COVID-штаму Дельта

Вакцина CoronaVac може бути ефективнішою проти Дельта-штаму / Reuters

Вакцини проти коронавірусу на основі інактивованого вірусу, зокрема і китайський препарат CoronaVac виробництва компанії SinoVac, можуть виявитися найефективнішими проти нових штамів, зокрема Дельта-штаму.

Таку думку озвучив лікар-анестезіолог однієї з ізраїльських компаній Борис Бриль в інтерв'ю виданню Obozrevatel. При цьому медик уточнив, що своє припущення він озвучує "з обережною впевненістю".

Також Бриль прокоментував ефективність вакцин Moderna і Pfizer проти нових штамів коронавірусу.

"У випадку з Moderna і Pfizer ми маємо антитіла тільки проти білка або частини білка, а тут ми маємо повний набір всіх пептидів", – пояснив він.

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"На сьогоднішній день Moderna показала кращі результати. Але з обережною впевненістю я можу припускати, що вакцини типу SinoVac, засновані на вбитому вірусі, можуть виявитися ще ефективнішими", – сказав він.

читайте такожЛікар пояснив, яка вакцина ефективніша від COVID-штаму ДельтаЗа словами медика, люди, які отримали щеплення від коронавірусу, можуть хворіти на COVID-19. І на це є низка причин. Наприклад, той факт, що з'явилися нові штами, і вакцини не захищають на 100%. Однак вакциновані люди все одно переносять хворобу легше. Що стосується людей похилого віку, то їм, за словами Бриля, щеплення може врятувати життя.

"Якщо у невакцинованої людини у віці 80 років шанс померти від коронавірусу становить 80%, то у вакцинованої він становить близько 5%", - сказав він.

Вакцина CoronaVac CoronaVac - вакцина, створена розробниками китайської біофармацевтичної компанії Sinovac. Препарат створений за традиційною методикою. Він містить інактивовані (вбиті) цільні вірусні частинки SARS-CoV-2, що дає можливість імунітету ознайомитися з різними його антигенами, а не лише c S-білком, як в мРНК - і векторних вакцинах. Використовується в КНР, Чилі, Болівії, Мексиці, Туреччині, Індонезії, Бразилії та Україні.

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Дослідники стверджують, що ефективність РНК-вакцин істотно знизилася. Зокрема, вона впала з 91% до 66%. Йдеться про препарати виробників Pfizer і Moderna.

У свою чергу, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna. Вони - кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

Раніше ізраїльський лікар Борис Бриль висловив точку зору, згідно з якою американська вакцина Moderna на даний момент є найефективнішим препаратом від варіації коронавірусу Дельта. У разі вакцинації цим препаратом введення третьої дози не потрібно.