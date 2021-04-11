Лікар назвав терміни виходу України з повного карантину

Процес повернення до звичного життя після коронавірусу буде нелегким / УНІАН

Карантин в Україні триватиме ще довго, і зняття всіх обмежень може бути тільки до кінця 2021 року. Такий прогноз озвучив лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський.

"Тривалість карантину залежить від багатьох умов і прогнозувати його тривалість дуже важко. Бо на це впливають як епідеміологічні чинники, так і психологічні, політичні та міжнародні. Я думаю, що на повне зняття обмежень не варто розраховувати раніше, ніж кінець 2021 року. І це - оптимістичний сценарій", - каже відомий український медик.

На думку Сільковського, процес повернення до звичного життя буде нелегким. І в майбутньому ще зіткнемося з постковідними проблемами, про які зараз ще всі мовчать.

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"Ми повернемося до звичного життя. Але процес повернення буде не таким легким і швидким, як би хотілося б. Обмеження набридають людям, але поступово вони до них звикають. Відхід від обмежень буде болісно сприйматися частиною і породжувати протиріччя. Конфлікти будуть наростати і в разі посилення дискримінації за ознакою наявності або відсутності щеплень. З часом ми відчуємо наслідки дистанційної освіти і відкладений попит на звернення до лікарів у зв'язку з проблемами, які не фіксувалися під час карантину. Хвилі коронавірусу пройдуть і так сильно він дошкуляти вже не буде. А ось постковідний стан в суспільстві виявить ще багато нових проблем, які досі не стоять гостро", - говорить медик, передає РБК-Україна.

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