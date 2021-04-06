Лікар назвала умову для перемоги України над коронавірусом

Коли і як Україна зможе перемогти коронавірус / Фото Reuters

Україні для перемоги над епідемією коронавірусу потрібно щоб 70% населення мало антитіла, отримані в результаті щеплення або перенесеного COVID-19.

"Для того щоб перемогти пандемію, потрібно, щоб був придбаний колективний імунітет. Потрібно, щоб мінімум 65%, а то і 70% нашого населення мало рівень антитіл. Ось і вважаємо, відповідно. Станом на сьогодні ми розуміємо, що з цих 70% половина вже перехворіла. Відповідно, залишилося прищепити половину", - розповіла доктор медичних наук Оксана Виговська.

Також лікар розповіла, через скільки днів потрібно здавати тест на коронавірус людям, які контактували з хворим.

"Зараз на території України превалює мутований штам - британський. Його особливість в тому, що скоротився інкубаційний період, в середньому він становить 3-4 дні. Тому вони повинні дивитися за станом свого здоров'я. Ми повинні пам'ятати, що контакт - це необов'язково захворювання. Якщо з'являться клінічні симптоми, рекомендую зробити ПЛР-дослідження відразу, якщо не буде – великої необхідності в цьому немає", - зазначила медик, передає Україна 24.

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