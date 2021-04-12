Лікарка назвала умову для запровадження тотального локдауну в Україні

У деяких регіонах ситуація із захворюваністю на коронавірус почала стабілізуватися. Це говорить про те, що адаптивний карантин більш-менш ефективний.
Якщо захворюваність на коронавірус в Україні перевищить 25 тисяч осіб на добу, влада буде змушена піти на екстрені заходи. Зокрема, в країні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун.
Таку думку озвучила лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в ефірі телеканалу Україна 24 і розповіла, за якої умови жорсткий карантин по всій країні не знадобиться.
За її словами, на даний момент спостерігається стабілізація із захворюваністю на COVID-19 в західних регіонах країни.
"Потрібно, щоби за 3-4 тижні пройшов подвійний інкубаційний період. Якщо ті регіони, які зараз входять в червону зону, де зараз починають діяти більш жорсткі заходи, вийдуть з таким же показником стабілізації, і якщо ця стабілізація буде триматися 5-6 тижнів після локдауну, то, можливо, не знадобиться локдаун по всій країні – якщо поступово регіони будуть виходити", – пояснила вона.
читайте такожСоціологи з'ясували, скільки українців підтримують запровадження локдаунуПри цьому Мухарська зазначила, що не можна спрогнозувати розвиток ситуації в регіонах, які зараз входять в червону зону.
"Якщо одночасно 13 регіонів будуть в адаптивному карантині, то, можливо, уряд буде вирішувати питання про локдаун у всій країні. На сьогодні західні регіони показали, що адаптивний карантин більш-менш ефективний", - сказала вона.
Коронавірус і карантин в Україні - останні новини:
- Станом на ранок суботи, 10 квітня, коронавірус в Україні за добу виявили у 17 463 жителів країни.
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- Мер Києва Віталій Кличко заявив про необхідність кардинальних кроків через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні. За його словами, необхідно оголосити національний локдаун.
- Раніше Кличко розповів, коли в Києві можуть ще більше посилити карантин. Він зазначив, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу і карантину. Люди поводяться так, ніби локдауну не існує.