Лікарка назвала умову для запровадження тотального локдауну в Україні

Коли в Україні запровадять загальнонаціональний локдаун - названо умову / УНІАН

Якщо захворюваність на коронавірус в Україні перевищить 25 тисяч осіб на добу, влада буде змушена піти на екстрені заходи. Зокрема, в країні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун.

Таку думку озвучила лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в ефірі телеканалу Україна 24 і розповіла, за якої умови жорсткий карантин по всій країні не знадобиться.

За її словами, на даний момент спостерігається стабілізація із захворюваністю на COVID-19 в західних регіонах країни.

"Потрібно, щоби за 3-4 тижні пройшов подвійний інкубаційний період. Якщо ті регіони, які зараз входять в червону зону, де зараз починають діяти більш жорсткі заходи, вийдуть з таким же показником стабілізації, і якщо ця стабілізація буде триматися 5-6 тижнів після локдауну, то, можливо, не знадобиться локдаун по всій країні – якщо поступово регіони будуть виходити", – пояснила вона.

читайте такожСоціологи з'ясували, скільки українців підтримують запровадження локдаунуПри цьому Мухарська зазначила, що не можна спрогнозувати розвиток ситуації в регіонах, які зараз входять в червону зону.

"Якщо одночасно 13 регіонів будуть в адаптивному карантині, то, можливо, уряд буде вирішувати питання про локдаун у всій країні. На сьогодні західні регіони показали, що адаптивний карантин більш-менш ефективний", - сказала вона.

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