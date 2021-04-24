Лікар пояснив, що допоможе побороти епідемію COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні допоможе побороти позачергова вакцинація - інфекціоніст / Reuters

Коронавірусна інфекція може залишитися в країні надовго. Влада, як на центральному, так і на місцевому рівні, не може контролювати дотримання карантину в Україні, який систематично порушують українці. У такій ситуації повинна пройти вакцинація від COVID-19 всіх охочих, незалежно від черги. Про це заявив лікар-інфекціоніст Андрій Александрін.

У ефірі телеканалу Україна 24 він звернув увагу на проблемі дотримання протиепідемічних заходів в Одеській та Дніпропетровській областях, де планують пом'якшити карантин. Доктор стверджує, що в регіонах належним чином не дотримуються обмеження, а центральна і місцева влада не контролюють ситуацію. Така картина демонструє, що коронавірус країні побороти буде складно.

"Коронавіруси прийшли в наше життя надовго. Хочу звернути увагу, будуть переводити до жовтої зони Одеську та Дніпропетровську області. Ми саме на цьому тижні працювали в Одеській області та Дніпрі, і в першу чергу помітно, як люди поводяться в громадському транспорті. Я досі дивуюся, коли в годину пік повні, забиті маршрутки, трамваї, тролейбуси, люди знаходяться без масок. Тут проблема не тільки в центральній владі, але ще і в місцевій владі, яка такі питання не контролюює", - розповів Александрін.

Як вважає лікар, українська влада стикається з проблемою, за якої у разі послаблення карантину, якого не дотримуються, через декілька тижнів захворюваність може знову підвищитися.читайте такожШмигаль оголосив про продовження карантину в Україні до 30 червня

"Як тільки ми трохи послабимо карантинні заходи, які і так не виконуються, так ми відразу ж через декілька тижнів будемо знову входити до піку щодо зростання захворюваності, високого рівню госпіталізації, збільшення кількості смертних випадків", - зазначив доктор.

Інфекціоніст додав, що враховуючи нездатність влади запустити правильні карантинні заходи, а українців – дотримуватися відповідних обмежень, потрібно звернути увагу на вакцинопрофілактику. Безліч людей відмовляються від щеплень, тому потрібно вакцинувати всіх охочих, незалежно від черги, щоб люди, які хочуть щепитися, не чекали багато часу.читайте такожКоронавірус в Україні: за добу виявили майже 13 тис. хворих і 400 смертей

"На сьогоднішній день для нашої країни вже всім зрозуміло, що ми нездатні впроваджувати адекватні карантинні заходи і виконувати їх. Для нас єдина можливість - це вакцинопрофілактика. Медики не можуть насильно тягнути людей на вакцинацію, на сьогоднішній день ми спостерігаємо величезну кількість відмов. При цьому є велика кількість людей, які хочуть отримати вакцинацію, але вони не належать до тієї чи іншої групи і змушені чекати незрозуміло скільки часу", - підкреслив лікар-інфекціоніст Андрій Александрін.

Карантин в Україні