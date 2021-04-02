Лікар пояснив, чи є сенс у зонах карантину і що Україна робить не так

Український уряд не прислухається до світових рекомендацій чи рекомендацій ВООЗ і водночас винаходить якісь власні рецепти.
В Україні запроваджено "кольорове" зонування через епідемію коронавірусу, проте насправді ані уряд, ані медики не знають справжньої ситуації з COVID-19, тому незрозуміло, яка область повинна бути "червоною", а яка – "зеленою".
Про це заявив кандидат медичних наук, заступник міністра охорони здоров'я в 2016-2019 роках Олександр Лінчевський в інтрев'ю виданню Апостроф.
За його словами, медицина - це наука. І медичні організаційні рішення теж повинні спиратися на наукові рекомендації. Якщо весь світ говорить, малює певну формулу, коли доцільно запроваджувати локдаун, коли доцільно зупиняти будь-які комунікації в суспільстві, то саме так і потрібно робити.
"В Україні з цим є дві проблеми. Проблема перша: український уряд не прислухається до світових рекомендацій чи рекомендацій ВООЗ, але винаходить якісь власні рецепти. Це стосується і адміністративних рішень, і навіть лікування, на жаль", - сказав Лінчевський.
читайте такожБез локдауну готуйтеся вмирати вдома: Голубовська закликала посилити карантинДруга проблема в тому, що за кількістю тестувань Україна перебуває на 109-110 місці в світі.
"Тому коли в Україні недостатня кількість тестів на коронавірус, говорити, що ми знаємо, яка зона червона, яка помаранчева, а яка синя - не доводиться. Насправді уряд ухвалює рішення, не керуючись при цьому науковими рекомендаціями або навіть науковими даними. Тому що уряд не зміг налагодити навіть систему тестувань", - додав він.
Водночас, на думку Лінчевського, запроваджувати локдаун в Україні доцільно.
"Тому що зараз у нас в клініці три ковідних відділення заповнені повністю. Тому що сьогодні в Києві є проблема знайти місце з киснем. Тому що сьогодні пацієнти лежать в коридорах, в їдальні. Тому що сьогодні кисень забезпечується не урядом, не місцевою владою, а, як завжди, волонтерами та благодійними фондами. Це катастрофа", - резюмував він.
Як повідомляв Главред, раніше Лінчевський заявив, що Україна перебуває в кінці списку вакцинованих країн і за темпами, і за кількістю щеплень. Він пояснив, в чому причина.
Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред:
- 1 квітня Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони в Україні. 11 областей "червоні", 13 - " помаранчеві" й лише одна область перебуває на" жовтому" рівні. "Зелених" регіонів в Україні немає з початку адаптивного карантину.
- Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 17 569 жителів країни. Зокрема захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.
- Крім того COVID-19 в Україні побив вчорашній смертельний антирекорд. За минулі 24 години жертвами хвороби став 421 українець. Загальна кількість летальних випадків - 33 246.
- Минулого тижня коронавірус в Україні також встановив низку антирекордів. Упродовж декількох днів щодоби збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Станом на ранок середи, 24 березня, коронавірус в Києві вбив рекордну кількість пацієнтів за добу - жертвами хвороби стали 49 осіб.
- Маленькі українці стали частіше хворіти на коронавірус, причому хворобу вони переносять важче. Зокрема, в лікарні в Харкові за тиждень від ускладнень COVID-19 померли двоє дітей.