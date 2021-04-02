Лікар пояснив, чи є сенс у зонах карантину і що Україна робить не так

У лікарнях - катастрофа через коронавірус, багато хворих і є проблеми з киснем / Фото Reuters

В Україні запроваджено "кольорове" зонування через епідемію коронавірусу, проте насправді ані уряд, ані медики не знають справжньої ситуації з COVID-19, тому незрозуміло, яка область повинна бути "червоною", а яка – "зеленою".

Про це заявив кандидат медичних наук, заступник міністра охорони здоров'я в 2016-2019 роках Олександр Лінчевський в інтрев'ю виданню Апостроф.

За його словами, медицина - це наука. І медичні організаційні рішення теж повинні спиратися на наукові рекомендації. Якщо весь світ говорить, малює певну формулу, коли доцільно запроваджувати локдаун, коли доцільно зупиняти будь-які комунікації в суспільстві, то саме так і потрібно робити.

"В Україні з цим є дві проблеми. Проблема перша: український уряд не прислухається до світових рекомендацій чи рекомендацій ВООЗ, але винаходить якісь власні рецепти. Це стосується і адміністративних рішень, і навіть лікування, на жаль", - сказав Лінчевський.

читайте такожБез локдауну готуйтеся вмирати вдома: Голубовська закликала посилити карантинДруга проблема в тому, що за кількістю тестувань Україна перебуває на 109-110 місці в світі.

"Тому коли в Україні недостатня кількість тестів на коронавірус, говорити, що ми знаємо, яка зона червона, яка помаранчева, а яка синя - не доводиться. Насправді уряд ухвалює рішення, не керуючись при цьому науковими рекомендаціями або навіть науковими даними. Тому що уряд не зміг налагодити навіть систему тестувань", - додав він.

Водночас, на думку Лінчевського, запроваджувати локдаун в Україні доцільно.

"Тому що зараз у нас в клініці три ковідних відділення заповнені повністю. Тому що сьогодні в Києві є проблема знайти місце з киснем. Тому що сьогодні пацієнти лежать в коридорах, в їдальні. Тому що сьогодні кисень забезпечується не урядом, не місцевою владою, а, як завжди, волонтерами та благодійними фондами. Це катастрофа", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, раніше Лінчевський заявив, що Україна перебуває в кінці списку вакцинованих країн і за темпами, і за кількістю щеплень. Він пояснив, в чому причина.

Коронавірус і карантин в Україні - про що раніше писав Главред: