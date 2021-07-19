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Лікар пояснив, чому в Україні неможливо комбінувати різні вакцини від COVID-19

19 липня 2021, 08:00

В Україні доступні варіанти виконання щеплення від коронавірусу лише однотипною вакциною.

Вакцинація
Інфекціоніст розповів, чи можна змішувати вакцини від коронавірусу різних виробників / УНІАН

Взаємозамінність або змішування вакцин проти коронавірусу різних виробників теоретично є можливим, але для цього потрібно дотриматися певних умов. Лікар-інфекціоніст Віктор Петров розкрив нюанси.

За його словами, щоб українці могли отримувати перше щеплення від COVID - 19 однією вакциною, а друге – іншою, потрібно не лише рішення МОЗ, а й технічні зміни в електронній системі охорони здоров'я Helsi. Крім того, слід враховувати і тип обох вакцин, передає Obozrevatel.

"Ізраїль, Угорщина, Словенія, інші європейські країни продемонстрували, що можна вакцинуватися, наприклад, Pfizer або Moderna, або іншими вакцинами, які є мРНК-овими, щоби придбати хороший імунітет. Тому взаємозамінність можлива", - пояснив медик.

При цьому, за словами Петрова, зараз в Україні така функція недоступна навіть з чисто технічних причин.

"Для того, щоби це стало можливим в Україні, нам необхідно змінити опціонал електронної системи охорони здоров'я Helsi", - сказав він.

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Інфекціоніст додав, що в Україні доступні варіанти виконання щеплення лише однотипною вакциною.

"Зараз лікар не зможе вам ввести іншу вакцину, ніж ту, яка була введена вам в перший раз, і згенерувати сертифікат. Тому є суто технічне питання, яке треба терміново вирішити, щоби можна було зробити взаємозаміну вакцини", - пояснив Петров.

Український МОЗ дозволив комбінувати різні вакцини

На початку липня стало відомо, що в Міністерстві охорони здоров'я України остаточно ухвалили рішення, яке дозволяє комбінувати вакцини. Однак це можна робити лише у виняткових випадках.

Поки що в Україні дозволено використовувати дві схеми:

  • Перша доза AstraZeneca, друга - Pfizer;
  • Якщо людина за кордоном в якості першої дози отримала вакцину Moderna, то в якості другої дози можна використовувати Pfizer.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я порадила не змішувати вакцини проти коронавірусу від різних виробників. Науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан назвала це "небезпечною тенденцією".

Як повідомляв Главред, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що громадянам країни не варто чекати "найкращої" вакцини від коронавірусу. За його словами, найкращий препарат - це той, що введений в організм і вже почав працювати.

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