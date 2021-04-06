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Лікарка пояснила, яка вакцина проти COVID-19 найкраща

6 квітня 2021, 05:02
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Пульмонолог Світлана Гук вважає, що ідеальною була би вакцина, що відповідає найбільш природному процесу. Йдеться про цільновірусну вакцину.

Вакцина CoviShield
Українці хотіли б вибирати вакцину проти коронавірусу , але вибору немає / Reuters

Українців вакцинують препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield. Наскільки він ефективний - ніхто не знає, хоча теоретично вважається, що після двох повних доз упродовж трьох-шести місяців людина буде захищена від важких форм захворювання.

Але в Україні поки що лише дві людини отримали другу дозу Covishield, тому потрібно ще хоча б два тижні, щоби говорити, що людина отримала те, заради чого вона вакцинувалася. Про це заявила керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні Феофанія, лікар-пульмонолог Світлана Гук в інтерв'ю виданню Апостроф.

Вона також зазначила, що до вакцинації від коронавірусу в Україні у неї є питання.

"Беремо державну вакцинацію - у нас було 500 тисяч доз. Зараз 290 тисяч вже вакциновані. Тобто зараз вже використовується друга половинка. Хто може гарантувати отримання саме цієї вакцини тим людям, які вже отримали першу дозу? Я не впевнена. А потрібні дві дози", - зазначила лікарка.

Медик розповіла, що перехворіла на коронавірус двічі, тому їй немає сенсу вакцинуватися. Відповідаючи на запитання, чи стала б вона радити зробити щеплення від COVID-19 своїм рідним, вона відповіла так:

"У мене в родині не перехворів лише батько 1941 року. І я не буду його вакцинувати, тому що у нього є такий супутній стан, як тромбофлебіт (...) є проблеми саме з венозною системою та зі схильністю до тромбоутворення. Я розумію, що, можливо, було багато шуму з приводу тих тромбозів після вакцинації. Але я знаю, що робити з ним, коли він захворіє. Але в такому стані як я, перебуває меншість громадян нашої країни. Зазвичай люди не знають, що робити. Тому для них вакцина - це шанс якщо і захворіти, то в легкій формі. Це правда. І у нас зараз немає вибору. Ми хочемо вибору вакцини, але у нас його немає. Яка є вакцина, така є".

читайте такожЛікарка спрогнозувала, чи буде четверта хвиля COVID-19Гук додала, що ідеальною вважає вакцину, яка відповідала б найбільш природному процесу. Йдеться про цільновірусну вакцину.

"Тобто не якийсь шматочок РНК, а вірус, який виростили, вбили, подрібнили, можливо, або якось так. Щоб організм людини отримав всю антигенну панель цього вірусу. На мій погляд, ідеальна вакцина повинна застосовуватися на слизові оболонки, а не внутрішньом'язово, не підшкірно. Саме так, як це відбувається в природі", - поділилася лікар.

Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Вакцина від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. З Індії привезли препарат CoviShield, який вважають індійським варіантом Astra Zeneca. Київ отримав вакцину в кількості 500 тисяч доз.
  • 24 лютого в країні почалася кампанії з вакцинації. В першу чергу, щеплення стали робити медичним працівникам і бійцям ООС на Донбасі.
  • 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації від коронавірусу.
  • 23 березня померла військовослужбовець Збройних сил України Інна Нарожна. 21 березня жінку вакцинували препаратом від коронавірусу індійського виробництва Covishield.
  • 24 березня стали відомі результати судмедекспертизи. У МОЗ повідомили, що жінка померла через гостру серцево-судинну недостатність. Крім того, у жінки також виявили атеросклеротичний кардіосклероз.
  • Пізніше глава МОЗ заявив, що смерть військовослужбовця Інни Нарожної в Одеській області ніяк не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу препаратом індійського виробництва Covishield.
  • Головний санлікар Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації, сподіваючись, що скоро в країну надійде партія препарату Pfizer. Він підкреслив, що в українців немає права вибору препарату від коронавірусу в рамках масштабної вакцинації.
  • Імунолог, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що вакциною проти коронавірусу Pfizer&BioNTech в Україні вирішено прищепити постояльців і персонал будинків інтернатного типу.
  • У МОЗ назвали терміни прибуття вакцини Pfizer в Україну.
  • Тим часом в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac.

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