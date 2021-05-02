Лікарка пояснила, чи потрібне дітям щеплення від COVID-19 та чи існує вакцина

У світі замислилися над створенням вакцини проти коронавірусу для дітей / Фото pixabay.com

Нові штами коронавірусу можуть викликати у дітей важкі форми та більш агресивний перебіг хвороби, тому в світі ведуться розмови навколо створення вакцини проти COVID-19 для дітей.

Дитячий інфекціоніст з Кривого Рогу з 40-річним стажем Світлана Куніцина розповіла ТСН, що зросла кількість інфікованих дітей. Маленькі пацієнти страждають від синдрому токсичного шоку та мультисимптомної запальної відповіді. Особливо це стосується дітей, які мають супутню патологію, наприклад, вроджені вади серця, бронхіальну астму, алергічні захворювання тощо.

Лікарка додала, що на даний момент жодна з вакцин, які пройшли клінічні випробування і активно зараз використовуються, не розрахована на дитяче населення.

"Всі наявні вакцини під час клінічних випробувань випробовувалися на дорослому населенні. Якщо клінічні випробування не проводилися на дітях, то у нас немає підстав дозволяти використання на дітях тих вакцин, які випробовувалися на дорослих", - пояснила лікарка.

Куніцина зазначила, що зараз у світі замислилися над створенням вакцини проти коронавірусу для дітей. Світова педіатрична спільнота вважає, що дітей все ж таки потрібно вакцинувати від COVID-19.

"Питання досить етичне, як включити дітей в клінічні випробування. Важливо мати розуміння про ефективність вакцини - її здатності виробити імунітет та її безпеку - чи не викликає вона побічні явища. Розглядається можливість отримання дозволу на випробування вакцини на підлітках, потім на дітях від 12 років. Щойно будуть проведені клінічні випробування і на рівні ВООЗ отримано допуск і дозвіл на введення тієї чи іншої вакцини дітям, тоді можливо буде проведена вакцинація дитячого населення", — розповіла Куніцина.

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