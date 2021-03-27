Лікарка пояснила, чому даним статистики щодо COVID-19 в Україні не варто довіряти

Кількість хворих на коронавірус дуже занижена. Дані про жертв хвороби також не зовсім правдиві з низки причин.
За офіційними даними, коронавірусом в Україні з початку епідемії заразилися понад 1,6 млн осіб. В останні дні кількість нових хворих зростає, також збільшилася і кількість жертв хвороби. Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила Главреду, чому даними статистики не варто довіряти.
За її словами, кількість хворих на коронавірус дуже занижена, тому що не всі українці роблять ПЛР-тест. Крім того, коли захворює вся сім'я, то його, як правило, робить лише одна людина з усіх, що впливає на правдивість статистичних даних. Тому важливий і відносно об'єктивний показник для оцінки динаміки захворюваності на COVID-19 - це кількість госпіталізацій на добу і кількість хворих, які перебувають на лікуванні в реанімаційних відділеннях.
"Однак і до цих цифр треба ставитися з обережністю, оскільки всі місця у відділеннях вже давно зайняті, тому зниження кількості нових госпіталізацій за добу, яке зараз спостерігається, теж не зовсім відображає реальну ситуацію – це більше свідчить про масові відмови людям в госпіталізації", - пояснила Амосова.
За її словами, ті ліжка, які зараз масово додають в лікарнях, теж мало сприяють поліпшенню ситуації. Справа в тому, що до них не підведено кисень.
"Без кисню вони не мають сенсу, оскільки в лікарні зараз кладуть більш важких хворих, навіть у порівнянні з тими, яких госпіталізували під час минулої хвилі епідемії, восени 2020 року", - розповіла лікарка.
Амосова також прокоментувала ситуацію і з кількістю жертв коронавірусу в Україні.
"Ці 300 з гаком смертей від коронавірусу – теж не зовсім правдива цифра з низки причин, зокрема, і об'єктивних - наприклад, якщо пацієнт помер вдома, родичі часто відмовляються від розтину, а тому в діагнозі, якщо у померлого не було тесту ПЛР, часто пишуть "пневмонія" або "гостра серцево-судинна недостатність" і, отже, ці випадки в статистику смертей від COVID-19 не входять", - зазначила вона.
За словами Амосової, реальну смертність від коронавірусу можна буде зрозуміти за статистикою надмірної смертності - це показник, який показує, наскільки більше людей померли від усіх причин за місяць у порівнянні з цим же місяцем у попередні, доковідні роки. За листопад і грудень, в розпал минулої хвилі, ця цифра досягала приросту до +30%.
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Коронавірус в Україні - останні новини:
- На поточному тижні коронавірус в Україні встановив низку антирекордів. Протягом декількох днів щодня збільшувалася кількість поставлених діагнозів, а станом на ранок 26 березня офіційно виявили найбільшу кількість хворих за 24 години за весь час епідемії.
- Станом на ранок 25 березня був зафіксований антирекорд за кількістю летальних випадків - 362 жертви хвороби.
- 25 березня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на даний момент запроваджувати локдаун по всій Україні недоцільно. Тому на сьогодні таких планів у влади немає.
- 25 березня у МОЗ оновили список зон карантину. Показник госпіталізації хворих на коронавірус був в нормі лише в шести областях.
- 12 березня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна увійшла в досить важкий період з точки зору нового штаму коронавірусу.
- 15 березня глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути запроваджено жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.