Лікарка пояснила, чому в Україні зростає смертність від коронавірусу

Коронавірус в Україні активізувався / Фото Reuters

Лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова розповіла, чому в Україні зростає смертність від коронавірусу. За її словами, причин цьому кілька.

По-перше, на збільшення кількості летальних випадків впливає наявність нового британського штаму, випадки зараження яким в Україні вже підтверджено, розповіла Амосова Главреду.

"Цей штам щонайменше удвічі заразніший, ніж попередні китайський та іспанський. Тобто, кількість смертей збільшилася, тому що збільшилася і загальна кількість хворих. Крім того, нинішній штам має велику летальність, що також впливає на зростання смертей", - зазначила вона.

По-друге, на смертність впливає і колапс системи охорони здоров'я. За словами Амосової, обмежена кількість місць в реанімаціях, катастрофічно не вистачає лікарів, реаніматологів і медсестер.

"Тому що неможливо забезпечити адекватне лікування, коли нікому працювати. І надалі ситуація з медиками може ще більше погіршитися. Адже якщо минулого року ще був якийсь ковідний фонд, то зараз його вже немає. Як наслідок, медикам не доплачують їхні надбавки, що змушує їх звільнятися та їхати з країни", - пояснила лікар.

Професорка вважає, що іншого шляху, окрім як запроваджувати жорсткі обмежувальні заходи з комендантською годиною і надзвичайним станом, в України немає.

"Більш дієво було б почати лякати народ, який не хоче йти на локдаун, картинками з моргів. Тому що мантра влади про вакцинацію для створення колективного імунітету невірна. Так ще можуть чинити в Штатах, Ізраїлі, де є велика кількість вакцин і високі темпи вакцинації. В України кількість доступної вакцини - мізерна і влада чітко знає, що перспективи для збільшення немає. Тому потрібно припиняти вакцинувати військових і поліцейських, а перейти до стратегії захисту найвразливіших людей – людей старшого віку", - додала Амосова.

Лікарка впевнена, що вакцинація людей старшого віку дозволить зменшити ту кількість смертей, яка на нас очікує найближчим часом. В іншому випадку цифра смертності незабаром може дійти до п'ятиста.

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