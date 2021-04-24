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Лікар розповіла, чи допоможе стара вакцина від нових штамів COVID-19

24 квітня 2021, 03:50

Ефективність сироватки крові людини, вакцинованої "старими" вакцинами проти коронавірусу, щодо нових штамів COVID-19 знижується в рази.

Катерина Амосова
Катерина Амосова розповіла, чи діє вакцина на нові штами COVID-19 / УНІАН

Лікар терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чи є сенс вакцинуватися від COVID-19 незважаючи на те, що коронавірус швидко мутує.

За її словами, дослідження в пробірці показують, що, коли сироватка крові людини, яка була вакцинована "старою" вакциною, додається до культури вірусів нових штамів, її ефективність нейтралізувати вірус стає меншою в кілька разів.

"Втім, учені стверджують, що у більшості пацієнтів вакцинація викликає настільки потужну імунну відповідь, що антитіл, які виникають, вистачить, щоби захистити організм і від нових штамів", - розповіла Амосова під час чату на Главреді.

Експерт додала, що остаточну відповідь на запитання, чи допоможе "стара" вакцина від нових штамів, можна буде дати за результатами клінічних спостережень за вакцинованими людьми, які проживають в країнах, які зараз є епіцентрами поширення вірусу.

Амосова додала, що коронавірус постійно мутує, тому цілком імовірною є поява нових мутацій, що даватимуть вірусу перевагу по збільшенню здатності інфікувати людей і здатності ухилятися від імунітету. Більш точні дані з цього питання будуть відомі приблизно за півроку, вважає лікар.

Вакцинація від коронавірусу - про що раніше писав Главред:

  • У п'ятницю, 23 квітня, в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca. До Києва прибув літак з вакциною південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBo.
  • За добу 22 квітня в Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 16 169 осіб.
  • Найбільша кількість щеплень зареєстрована у Києві (1 тис. 679), Дніпропетровській (1 тис. 453) та Запорізькій (1 тис.084) областях, найменша - у Тернопільській (350), Кіровоградській (335), Луганській (311) та Чернігівській (263) областях.
  • Щеплення проводили 283 мобільні бригади з імунізації та 470 пунктів щеплення. З початку прищеплювальної кампанії щеплено 508 тис.046 осіб.
  • У лист очікування вакцинації від COVID-19 вже записалися 485 тис. осіб.

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