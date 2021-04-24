Лікар розповіла, чи допоможе стара вакцина від нових штамів COVID-19

Катерина Амосова розповіла, чи діє вакцина на нові штами COVID-19 / УНІАН

Лікар терапевт-кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова пояснила, чи є сенс вакцинуватися від COVID-19 незважаючи на те, що коронавірус швидко мутує.

За її словами, дослідження в пробірці показують, що, коли сироватка крові людини, яка була вакцинована "старою" вакциною, додається до культури вірусів нових штамів, її ефективність нейтралізувати вірус стає меншою в кілька разів.

"Втім, учені стверджують, що у більшості пацієнтів вакцинація викликає настільки потужну імунну відповідь, що антитіл, які виникають, вистачить, щоби захистити організм і від нових штамів", - розповіла Амосова під час чату на Главреді.

Експерт додала, що остаточну відповідь на запитання, чи допоможе "стара" вакцина від нових штамів, можна буде дати за результатами клінічних спостережень за вакцинованими людьми, які проживають в країнах, які зараз є епіцентрами поширення вірусу.

Амосова додала, що коронавірус постійно мутує, тому цілком імовірною є поява нових мутацій, що даватимуть вірусу перевагу по збільшенню здатності інфікувати людей і здатності ухилятися від імунітету. Більш точні дані з цього питання будуть відомі приблизно за півроку, вважає лікар.

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