Лікар перерахував нові небезпечні симптоми коронавірусу

Федоренко зазначив, що зараз коронавірус часто викликає високу температуру і виражену загальну слабкість.
Легкі прояви коронавірусу у вигляді втрати нюху та смаку зараз трапляються все рідше. Їм на зміну приходять більш виражені і важчі симптоми, розповів директор Львівської обласної інфекційної лікарні, головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко, повідомляє у неділю, 2 травня, ТСН.
Федоренко зазначив, що зараз коронавірус часто викликає високу температуру і виражену загальну слабкість.
"У інфікованих температура досягає 40 градусів, виражена загальна слабкість. Люди іноді навіть не можуть пересуватися по квартирі або будинку. Це - нудота або блювота, діарея, кашель і задишка. У стаціонарі в 95% випадків ми бачимо ураження легень, що характеризується двосторонньою бронхопневмонією, розвиваються міокардити", - сказав головний інфекціоніст Львівщини.
За його словами, також зустрічаються ураження з боку центральної нервової системи.
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"Це - дезорієнтованість в просторі і часі. Є навіть випадки психотичних реакцій", - розповідає Федоренко.
Він зазначив, що зрідка спостерігаються також і симптоми, які були на початку пандемії.
"Це-втрата нюху, смаку. Але ці ознаки коонавірусу зустрічаються все рідше й рідше", - зазначив Сергій Федоренко.
Він додав, що у більшості хворих з коронавірусом виникають оборотні зміни, вони мають тенденцію до зникнення, але це займає до двох-трьох місяців.
Коронавірус в Україні – про що повідомлялося раніше:
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