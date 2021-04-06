Лікар розповів, як коронавірус може позначитися на зорі

Як коронавірус впливає на зір повідав лікар / pixabay

Коронавірус може негативно позначитися на зорі - у багатьох пацієнтів, які перенесли COVID-19 і зіткнулися з ускладненнями, після одужання зір відновлюється. Але у людей, які страждають на короткозорість вона може прогресувати і після одужання від коронавірусної інфекції, розповів доктор медичних наук, професор Сергій Риков, пише УНН.

"Якщо до цього була короткозорість, то після і під час ковіду збільшується прогресування короткозорості з 28,5% до 50%. А на короткозорість в основному страждають молоді люди. Коронавірус дає стимул прогресуванню короткозорості. Ми ще до кінця не знаємо від чого саме прогресує (короткозорість — ред.) від самого вірусу або від препаратів, які використовуються при лікуванні, від того комплексу заходів, які проводяться із порятунку людини", - розповів професор.

За словами Рикова, прогресування короткозорості може спостерігатися в наступні три місяці після одужання від COVID-19 (отримання негативного тесту).

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Також слід бути уважними до свого зору і людям відносяться до груп ризику при коронавірусній інфекції, зокрема діабетикам і гіпертонікам.

"Їм варто звернути увагу. І які головні симптоми? Хворий не побачить крововиливу, він відчує помутніння, плаваюче хмара, викривлення предметів, букв, випадання тексту — фрагмента або навіть цілого рядка. Об'єктивний метод-дослідження гостроти зору. Зір погіршується, і пацієнт відчуває. Якщо своєчасно звертаються пацієнти, як тільки з'явилися симптоми, то в 90% це успішне лікування", — сказав лікар.

За словами офтальмолога, навіть якщо до зараження на коронавірусну інфекцію у людини було 100% зір, то під час хвороби воно може стати гіршим, а в процесі одужання, в більшості випадків, відновлюватися. Але все ж не варто бути безтурботними і не відвідувати фахівця.

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