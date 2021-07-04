Лікар повідав, чи можна робити щеплення від коронавірусу вагітним

Вагітним радять поки не вакцинуватися / REUTERS

Український епідеміолог рекомендував вагітним жінкам, які думають над вакцинацією від коронавірусу, почекати результатів досліджень. Він зазначив, що вплив препаратів ще не до кінця вивчено, пише Україна 24.

За словами лікаря Андрія Александріна, в США якраз почалися відповідні дослідження.

"Слід почекати, поки пройдуть дослідження і будуть перші результати. Тому що це стосується не лише тих, хто годує грудьми, але й вагітних, дитячого населення", – сказав лікар.

Він пояснив, що в Україні поки що недостатньо вдосконалений фармакологічний нагляд, тому держава не бере на себе зобов'язання покривати всі витрати на можливі ризики.

При цьому Александрін однозначно радить вакцинуватися рідним вагітних.

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Смерть після вакцинації препаратом Pfizer в Україні – про що повідомлялося раніше:

У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13: 45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.

О 17: 00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18: 02 медики констатували смерть чоловіка.

Медики вважають, що причиною смерті 47-річного жителя Вінниці після щеплення від коронавірусу вакциною Comirnaty виробництва Pfizer / BioNTech стали хвороби серця.